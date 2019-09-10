كاسحة الألغام "إيفان أنطونوف" تصل إلى قاعدتها في القرم (فيديو)

وصلت كاسحة الألغام البحرية الحديثة "إيفان أنطونوف" يوم السبت إلى قاعدتها في سيفاستوبول بعد عبور المحيط الأطلسي.

وتم توقيع عقد بناء كاسحة الألغام في أبريل/ نيسان 2014. بنيت "إيفان أنطونوف" في مصنع سريدني-نيفسكي في 25 يناير/ كانون الثاني عام 2017 وأنزلت إلى الماء في 25 أبريل/ نيسان عام 2018.

وتم تصميم مشروع "إيفان أنطونوف" 12700 لكشف وتدمير الألغام على مسافة آمنة. لديها قدرة عالية على المناورة، وتملك أكبر بدن من الألياف والزجاج المتجانس في العالم ومتانة عالية.

يبلغ طول سفينة "أنطونوف" 61 مترا وتبلغ سعتها 890 طنا والسرعة 16.5 عقدة. يتكون طاقم سفينة كاسحة الألغام من 44 شخصا.