تقرير أمريكي: بندقية روسية تمتلك إمكانيات صادمة

أعلن الإعلام الأمريكي عن وجود سلاح فريد من نوعه في روسيا.

والمقصود بالسلاح الفريد بندقية "فينتوريز" ورشاش "فال". وتمثل بندقية "فينتوريز" ورشاش "فال" السلاح القاتل العديم الصوت الذي حقق المهندسون الروس إنجازا كبيرا حين صنعوه، وفقا لـ"ناشيونال إنترست".

و"تقتل" بندقية "فينتوريز" ورشاش "فال" بصمت، بفضل كاتم الصوت والذخيرة المتميزة "الصامتة" التي تمت صناعتها لأجل هذا السلاح، والتي تقل سرعتها عن سرعة الصوت ولا تخترق بالتالي "حاجز الصوت".

وبينما لا تخترق الرصاصات التي تطلقها بندقية "فينتوريز" ورشاش "فال" حاجز الصوت، لا تجد صعوبة في اختراق الدروع.

وصُنع هذا السلاح لقوات العمليات الخاصة.