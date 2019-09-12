البقاء على قيد الحياة ومهام أخرى... تدريبات القناصة الروس بالفيديو

أجرى فريق من القناصة الروس التابع للمنطقة العسكرية الغربية تدريبات تضمنت القنص على مسافات بعيدة، بالإضافة لإجلاء الجرحى والقيام بالإسعافات الأولية والتدرب على طرق جديدة في التمويه والبقاء على قيد الحياة.

التدريبات شارك بها حوالي 150 قناصا واستمرتا لشهر كامل في أحد ملاعب الرماية المخصصة.

وكجزء من التدريبات تم اختبار تدريبات فريدة تتعلق بالخصائص الفردية لكل قناص، الأمر الذي يسهل عليهم كشف العدو، والقيام بنصب الكمائن وتأمين الغطاء الناري.

وقطع القناصون مسافات طويلة دون إستخدام بوصلة، كما وقاموا بالبحث عن مصادر مياه صالحة للشرب والقيام بمهام للبقاء على قيد الحياة.

وشارك حوالي 500 عسكري في هذه الترديبات وتم استخدام أكثر من 50 سلاحا، كما وشاركت ناقلات الجند المدرعة من طراز BTR-82A، بالإضافة لتنفيذ أكثر من 80 مهمة تكتيكية.