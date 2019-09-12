"إس-400" يستعرض قوته في إصابة الأهداف بـ 40 ثانية

أفاد المكتب الإعلامي لقيادة المنطقة العسكرية الشرقية في روسيا، اليوم الخميس، بأن عسكريي أحد أفواج صواريخ الدفاع الجوي من صلب تنظيم قوات هذه المنطقة، قاموا بالتدريب على الإطلاقات بالذخيرة الحية باستخدام منظومات "إس-300 " و"إس-400".

خاباروفسك–سبوتنيك. جاء في بيان المكتب بهذا الشأن: "قام رجال قوات الدفاع الجوي بتنفيذ 10 إطلاقات بالذخيرة الحية ضد صواريخ أهداف، باستخدام منظومات صواريخ الدفاع الجوي من طراز "إس-300 " و"إس-400"، وذلك في ميدان تدريب "تيليمبا" المتخصص، الواقع في جمهورية بورياتيا".

وتم تنفيذ هذه التدريبات، بحسب البيان، في وضح النهار. ولم يتم إبلاغ القوات، الخاضعة للتدريب، بشكل مسبق، عن اتجاه تحليق ووقت إطلاق الصواريخ الأهداف، ذات السرعة العالية جداً والأحجام الصغيرة. وتم تدمير الصواريخ الأهداف عند دخولها في منطقة التدمير الخاصة بمنظومات صواريخ الدفاع الجوي وبقائها في هذه المنطقة لمدة لا تزيد عن 40 ثانية.

ويذكر أنه سبق وأفيد بأن منظومات صواريخ الدفاع الجوي من طراز "إس-400"، وصلت إلى ميدان "تيليمبا" قادمة من إقليم خاباروفسك، ضمن تشكيل قطار عسكري.

وجرت التدريبات التدريبات الميدانية بمشاركة أكثر من 4 آلاف عسكري، بالإضافة إلى حوالي 700 قطعة من المعدات القتالية والخاصة من صلب تنظيم قوات المنطقة العسكرية الشرقية.