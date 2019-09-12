الجيش الأمريكي يشتري بنادق "كلاشنيكوف"

شراء هذه النماذج ينطوي تحت بند استخدامها كمعدات تدريبية.

وجاء في نص البيان: "خمس نماذج من بندقية AK-47 الهجومية، مزودة بأسطوانات الأكسجين والبروبان لإطلاق النار".

ويأتي مع هذه النماذج معدات التحكم وحامل أسطوانة الغاز بحقيبة الظهر وبأحجام مختلفة، كما تتضمن قائمة المشتريات ست حاويات دخان وقنابل دخانية.

ومن المخطط إجراء المناقصة على الإنترنت.

يذكر بأنه في مارس/آذار، أصبح من المعروف أن سلاح الجو الأمريكي كان يبحث عن فرصة لتطوير أهداف جوية يمكن أن تحاكي المقاتلة الروسية Su-57 و J-20 الصينية و FC-31.