فنزويلا تنقل صواريخ "بيتشورا" إلى حدود كولومبيا

وأفادت معلومات عن رصد منظومات صواريخ "بيتشورا" المضادة للطائرات ضمن قافلة من القوات الفنزويلية. وقالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إن نقل منظومات "بيتشورا-2إم" من صنع روسي بيلاروسي مشترك إلى حدود كولومبيا، يأتي في إطار إجراءات تعزيز الدفاع الجوي الفنزويلي.

S-125 Convoy spotted yesterday after leaving La Fria airport heading south again #Venezuela pic.twitter.com/9KXnVf4ALn — CNW (@ConflictsW) September 11, 2019

​وأشارت الصحيفة إلى أن بإمكان صواريخ "بيتشورا" تدمير مختلف الأهداف – الطائرات والمروحيات والصواريخ – على ارتفاع يتراوح بين 20 و20000 متر على بعد يصل إلى 32000 متر.

وتوضع منصات إطلاق صواريخ "بيتشورا-2إم" في سيارات "إم زي كا تي-8021" التي تسير على الطريق بسرعة تصل إلى 60 كيلومترا في الساعة.

وتمتلك منظومة "بيتشورا-2إم" إمكانيات كبيرة لاكتشاف وسائل الهجوم الجوي. وتتعامل منظومة "بيتشورا-2إم" مع أهدافها في الخفاء من دون أن تكشف عن نفسها بفضل تقنية الرؤية الحرارية.