المخابرات الأمريكية تتهجم على صناعة الدفاع الروسية لصاروخها

وأفادت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية نقلا عن المخابرات الأمريكية بأن روسيا تنوي إنجاز العمل على صاروخ "بوريفيستنيك" قبل عام 2025. وحسب معلوماتها فإن 5 تجارب على هذا الصاروخ باءت بالفشل.

وقال إيغور كوروتشينكو، وهو خبير عسكري روسي معروف، لوكالة "سبوتنيك"، تعقيبا على ما أذاعته الشبكة الإخبارية الأمريكية إن هذه المزاعم تهدف إلى ضرب وتلويث سمعة صناعة الدفاع الروسية، مشيرا إلى أن العمل في مشاريع تصنيع الأسلحة الروسية يجري وفقا للخطط التي لا بد من تنفيذها في وقت مقرر.

وأضاف: "ليس هناك أدنى شك حول إمكانيات صناعة الدفاع الروسية".

وكشف الخبير سيرغي بيرتسيف من أحد معاهد البحث العلمي التابعة لوزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، أن روسيا تعمل على تطوير التصميم الهندسي لصاروخ "بوريفيستنيك" الجوّال الذي يعمل بالطاقة النووية، وتجري الاستعدادات لاختباره أثناء الطيران.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت تحصُّن صاروخ "بوريفيستنيك" (هذه الكلمة الروسية تعني طائر النوء) ضد وسائط الدفاع الجوي المتوفرة حاليًا والمستقبلية.