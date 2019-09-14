الصواريخ الموجهة تدمر عربات الإرهابيين المدرعة

كان استخدام الصواريخ الموجهة المضادة للدروع بشكل مكثف السمة المميزة للعمليات القتالية ضد الإرهاب في سوريا والعراق في الفترة الأخيرة.

ويُظهر مقطع الفيديو الذي التقط قبل 4 أعوام ونشرته صحيفة روسية مؤخرا، إحدى المواجهات بين قوات البشمركة الكردية وإرهابيي تنظيم "داعش".

​وأسفرت المواجهة عن تدمير عربتين مدرعتين للإرهابيين الذين حاولوا مهاجمة مواقع قوات البشمركة مستعينين بالعربة المدرعة. وقصفتها قوات البشمركة بالأعيرة النارية وصاروخين مضادين للدروع. وتم تدميرها بعد أن أصابها الصاروخ الثاني.

وأتت عربة مدرعة أخرى لمساعدة الناجين من طاقم المدرعة المدمرة. وأسرع البشمركة بتدميرها بصاروخ مضاد للدروع، وأحبطوا هجوم "داعش".