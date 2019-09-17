إعلان عن سلاح بحري روسي يندفع إلى هدفه بسرعة خيالية

تملك روسيا سلاحا لا تحتوي ترسانة أسلحة الولايات المتحدة الأمريكية على مثيل له وفقا للإعلام الأمريكي.

وذكرت مجلة عسكرية أمريكية بأن سرعة هذا السلاح وهو صاروخ بحري، يمكن أن تصل إلى 200 عقدة أو 370 كيلومترا في الساعة وهي سرعة خيالية بالنسبة للصاروخ البحري (الطوربيد)، إذ لا يمكن ان تزيد سرعة أي شيء يسير على الماء أو تحت الماء، على 50 عقدة.

ويشار إلى أن العالم علم بوجود طوربيد "شكفال" في روسيا في تسعينات القرن الماضي.

ويمكن أن يسير طوربيد "شكفال" بسرعة يصعب تخيلها بفضل المحرك الصاروخي والقدرة على تحويل الماء حوله إلى بخار.

يذكر أن طوربيد "شكفال" يحمل رأسا نوويا من أجل تدمير الهدف المزمع ضربه.