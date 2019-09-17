في ذكرى تأسيسها جمهورية الصين الشعبية تكشف عن عتاد عسكري مجهول

يقيم الجيش الصيني عرضا عسكريا كبيرا في بكين في 1 أكتوبر/تشرين الأول، بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

ويتوقع أن تشارك فيه وفرة من الأعتدة العسكرية الجديدة التي لم تعرضها الصين من قبل.

Some interesting technics from the rehearsal of the parade in Beijing..

New supersonic\hypersonic UAV ?

DF-17 with hypersonic glide vehicle ?

Launcher for ASM\LACM

Launcher for UAV-kamikaze? pic.twitter.com/PN4c9bEBVa — Yuri Lyamin (@imp_navigator) September 15, 2019

​وحسب معلومات الخبير العسكري الروسي يوري ليامين، فإن مجموعة الآليات العسكرية التي وصلت إلى العاصمة الصينية للمشاركة في العرض العسكري تضم آلية مجهولة تشير التخمينات إلى أنها تحمل صاروخ DF-17 البالستي المتوسط المدى المزود بالرأس الحربي الأسرع كثيرا من الصوت.

وسيتم أيضا عرض صاروخ DF-41 البالستي العابر للقارات القادر على حمل 10 رؤوس حربية مدمرة.

ووفق "ذي درايف"، فإن مجموعة الأسلحة الصينية الجديدة التي ستعرض للمرة الأولى في 1 أكتوبر تضم طائرة مسيرة إسفينية الشكل. ومن المرجح أن تخصص هذه الطائرة لجمع المعلومات الاستخبارية ويمكن أن تلجأ الصين إلى استخدامها في حال تم تدمير وسائل الاستطلاع والاستخبار الفضائية.