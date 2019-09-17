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    مناورات "سنتر – 2019"...تدريبات تحاكي أهدافا في ثاني طبقات الغلاف الجوي

    © Sputnik . Sergei Malgavko
    رصد عسكري
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    نفذت منظومات صواريخ الدفاع الجوي الروسي، في إطار مشروع استراتيجي تحت عنوان "سنتر – 2019" بنجاح تدريبات تحاكي تدمير أهداف في طبقة "ستراتوسفير " (ثاني طبقات الغلاف الجوي في الاتجاه إلى الأعلى).

    أستراخان-سبوتنيك. قال قائد قوات الدفاع الصاروخي والجوي للقوات الجوية والفضائية الروسية الفريق يوري غريخوف: "اليوم، وفي إطار تنفيذ مشروع مراكز قيادة استراتيجي تحت عنوان "سنتر – 2019"، قام تجمع قوات الدفاع الجوي التابعة للمنطقة العسكرية المركزية في ميدان تدريب "أشولوك" بصد ضربة للعدو الجوي المحتمل. وقامت الأطقم بتنفيذ هذه المهمة بنجاح وتدمير أهداف على ارتفاع 35 كم، مظهرا مستوى عال من الكفاءة القتالية".

    ويضم التجمع منظومات صواريخ الدفاع الجوي من طراز "إس-400" و"إس-300 بي.إم" و"إس – 300 بي.إس" بمشاركة أكثر من 500 عسكري بالإضافة إلى 150 قطعة من المعدات العسكرية.

    وتتمثل الأهداف الجوية بالصواريخ التي تحاكي طائرات دون طيار وصواريخ باليستية وصواريخ مجنحة والطيران التكتيكي التعبوي.

    وأضاف الفريق غريخوف أن هذه الأهداف معقدة جدا لأن الصواريخ المجنحة تحلق على ارتفاعات من 50 إلى 100 متر، وبسرعة 250-300 متر/ثانية. أما أهدافنا فإن سرعة تحليقها بلغت 550 متر/ثانية. وبالإضافة إلى هدف بالستي معقد بلغ ارتفاع تحليقه 35 كيلومترا بمسار باليستي".

    ونجحت القوات اللاسلكية التقنية في اكتشاف جميع الأهداف في الوقت المناسب، ثم تم تدميرها.

    وينفذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي " سنتر – 2019" في الفترة من 16 إلى 21 أيلول/سبتمبر 2019، في ست ميادين تدريب تابعة للقوات المشتركة وميداني تدريب تابعين للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي ومياه بحر قزوين. إضافة إلى تدريبات منفردة لمكافحة جماعات مسلحة غير مشروعة ستنفذ في ميادين التدريب التابعة لجيوش الدول الشريكة.

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    الكلمات الدلالية:
    تدريبات, الجيش الروسي, صواريخ
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