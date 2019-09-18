مقاتلات 5 دول ترافق قاذفتين روسيتين

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الرحلة استغرقت سبع ساعات. وعادت الطائرتان إلى قاعدتهما بعد إنجاز الرحلة التي التزمت قاذفتا القنابل والصواريخ الروسيتان خلالها بقواعد الطيران الدولية.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو يُظهر تحليق طائرتي "تو-160" فوق بحر البلطيق، وذكرت أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو البلجيكي والدانماركي والبولندي والفنلندي والسويدي من طراز "إف-16ط و"إف-18" و"جاس-39 غربين" رافقت القاذفتين الروسيتين في أوقات متفرقة.

ومن جهة أخرى أعلنت القوات الجوية البلجيكية عن "اعتراض" القاذفتين الروسيتين من قبل مقاتلات "إف-16".