يمكنها حمل رؤوس نووية… أخطر 8 صواريخ إيرانية

تمتلك إيران ترسانة صاروخية ضخمة، تضم أنواعا مختلفة من الصواريخ الباليستية، وصواريخ "كروز"، التي يمكن إطلاقها من قواعد أرضية.

نشر موقع "ميسيل ثريث"، قائمة بأخطر 8 صواريخ في الترسانة الصاروخية الإيرانية، التي يوجد ضمنها صواريخ قصيرة المدى، أبرزها صواريخ "شهاب 1" و"شهاب 2"، وأخرى متوسطة المدى، أبرزها صواريخ "سجيل" و"شهاب 3".

ونفذت إيران تجارب على صواريخ مجنحة (كروز) مثل صاروخ "قادر"، إضافة إلى تجربة إطلاق صواريخ الفضاء ومن بينها صاروخ "سفير".

وأجرت إيران أكثر من 100 تجربة صاروخية منذ عام 1988 بينها عشرات التجارب، التي أجرتها بعد توقيع الاتفاق النووي مع الدول الكبرى عام 2015، وفقا لما ذكره موقع "ميثيل ثريت" الأمريكي.

Iran’s IRGC: If Trump Imposes Sanctions, U.S. Military Bases Should Move Outside Our Missile Range https://t.co/KTqcNP0tri — CNSNews.com (@cnsnews) October 9, 2017

يأتي الصاروخ "سومار" في المرتبة رقم 8، وهو صاروخ "كروز" يمكن إطلاقه من قواعد أرضية، ويتراوح مداه بين 2000 إلى 3000 كم، وهو مصمم لحمل رؤوس تقليدية، كما يمكن تزويده برأس نووي.

وفيما يلي أخطر 8 صواريخ إيرانية:

1- شهاب 1

صاروخ باليستي قصير المدى، يتراوح مداه بين 285 و330 كم، وتملكه إيران منذ عام 1985، وهو الاسم البديل لصواريخ "سكود بي" السوفيتية، ويتكون من مرحلة واحدة ويعمل بالوقود السائل، وطوله 10.9 مترا، وقطره 88 سم.

2- فاتح 110

صاروخ باليستي قصير المدى، يتم تحميله على مركبات متحركة، مداه بين 200 إلى 300 كم، وتملكه إيران منذ عام 2004، ومصمم لحمل رؤوس تقليدية لمواد شديدة الانفجار.

طول الصاروخ 8.86 مترا، وقطره 61 سم، ومكون من مرحلة واحدة، ويعمل بالوقود الصلب.

3- شهاب 2

صاروخ باليستي قصير المدى، مكون من مرحلة واحدة، ويعمل بالوقود السائل، ومداه 500 كم، وتملكه إيران منذ عام 1997، ويحمل رأس شديد الانفجار.

#American military bases and vessels stationed up to 2,000 kilometers around #Iran are within the range of Iranian missiles, Commander #IRGC's Aerospace Force Brigadier General Amir Ali Hajizadeh saidhttps://t.co/xrejXsfbUR pic.twitter.com/mygvCxsUTK — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) September 15, 2019

طول الصاروخ 10.9 مترا، وقطره 88 سم، ويتم تحميله على مركبات، ويعد نسخة من صاروخ "سكود سي".

4- ذو الفقار

صاروخ باليستي قصير المدى، مداه 700 كم، ويحمل رأسا تقليديا شديد الانفجار، ويتكون من مرحلة واحدة ويعمل بالوقد الصلب. تملك إيران الصاروخ منذ عام 2017،

5- قيام 1

صاروخ باليستي قصير المدى، طوله 11.5 مترا، وقطره 88 سم، ويتكون من مرحلة واحدة ويعمل بالوقود السائل.

وتم تصميم الصاروخ لحمل رؤوس تقليدية، لكنه يمكن تجهيزه برأس نووي، ويتراوح مداه بين 700 إلى 800 كم.

6- شهاب 3

صاروخ باليستي متوسط المدى، يتراوح مداه بين 1500 إلى 2500 كم، ويوجد منه نسختين هما "عماد" و"قادر"، ويصل طوله إلى 15.8 مترا (عماد) و16.5 مترا (قادر).

US Navy fleet could be 'destroyed with one missile', warns Iranian cleric https://t.co/z3yEYXpTZp — Daily Mail US (@DailyMail) May 11, 2019

ويتكون الصاروخ من مرحلة أولى تعمل بالوقود السائل، ومرحلة ثانية تعمل بالوقود الصلب في الصاروخ "غادر" وبالوقود السائل في الصاروخ "عماد".

7- سجيل

هو صاروخ متوسط المدى، مداه 2000 كم، ويتكون من مرحلتين ويعمل بالوقود الصلب، ومحمل على مركبات.

ويصل طول الصاروخ إلى 18 مترا، وقطره 1.25 مترا، ويمكنه حمل رأس تقليدي أو نووي.

8- سومار

صاروخ "كروز" يمكن إطلاقه من قواعد أرضية، وطوله 7.24 مترا، وقطره 51 سم، ويمكنه حمل رأس تقليدي أو نووي.

'Ready for war': IRGC general says two US bases, warship are within range of Iranian missileshttps://t.co/3aE39dd3xx — Sputnik (@SputnikInt) September 16, 2019

ويتراوح مدى الصاروخ بين 2000 إلى 3000 كم، ومن المفترض أنه في الخدمة، ويتكون من مرحلتين ويعمل بالوقود الصلب.