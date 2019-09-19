الكشف عن دبابة "خارقة" في روسيا

صنعت روسيا في نهاية الحرب الباردة نموذجا أوليا من دبابة "خارقة" (سوبر).

أعلنت ذلك المجلة الأمريكية المتخصصة في الشؤون العسكرية "ناشيونال إنترست".

وامتلكت هذه الدبابة (تي-95) قدرات تفتقر إليها دبابات الناتو المعاصرة وفقا لـ"ناشيونال إنترست".

تميزت دبابة "تي-95" بوجود قمرة الطاقم المكون من 3 أشخاص داخل جسم الدبابة في حين عمل برجها بشكل أوتوماتيكي.

واحتوت الدبابة على مدفع قادر على إطلاق كل أنواع القذائف، وتقنيات الحماية من القذائف المضادة للدروع.

وكانت دبابة "تي-95" مزودة بأجهزة التنشين القادرة على كشف الأهداف في الليل. وكان بإمكانها إصابة أهداف تكشفها الطائرات دون طيار والوسائل الأخرى خارج مجال رؤية الدبابة.

وواصلت روسيا العمل في مشروع "تي-95" حتى عام 2010 عندما تخلت عن هذا المشروع لتبدأ العمل في مشروع إنشاء دبابة "تـي-14 أرماتا".

وتفتقر دبابة "تي-14 أرماتا" التي خرجت إلى حيز الوجود، إلى بعض مزايا دبابة "تي-95"، ولكنها تتمتع، مع ذلك، بقدرات متفوقة.