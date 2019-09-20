بإمكان "سو- 57" فعل ما فعلته مقاتلات "ميغ-25" خلال حروب الشرق الأوسط

من المتوقع أن تواجه مقاتلة الجيل الخامس الأمريكية "إف-22" صعوبات كبيرة في التعامل مع نظيرتها الروسية "سو-57".

تشكل مقاتلة "سو-57" خطرا رهيبا على المقاتلات المعادية وبضمنها "إف-22" في حال وقوع مواجهة بينهما، وذلك لأن المقاتلة الروسية تتفوق على نظيرتها الأمريكية في كل النواحي باستثناء تكنولوجيا الإخفاء، وفقا لـ"ناشيونال إنترست".

إلا أن مقاتلة "إف-22" تفقد هذا التفوق عندما تكشف عن نفسها أثناء التحضير لمهاجمة الطائرة المعادية ما يتيح لمقاتلة "سو-57" تجنب المواجهة بالإسراع في الابتعاد عن المقاتلة المهاجمة مستغلة سرعتها العالية مثلما فعلت مقاتلات "ميغ-25" التي تمكنت في أحيان كثيرة من الابتعاد عن المقاتلات الأمريكية خلال حروب الشرق الأوسط.

أما إذا قررت مقاتلة "سو-57" التصدي للمقاتلة الأمريكية الخفية بعد أن تكشف عن نفسها فسوف يصعب على مقاتلة "إف-22" أن تهرب من المقاتلة الروسية.