موعد بدء عمل منظومات الدفاع الجوي "إس-400" في تركيا

وقال دمير "ستنتهي عمليات تسليم "S-400" قريبا بالمعنى التقني، وسيتم تثبيت الأنظمة في ديسمبر/ أيلول، ولكن هذا لا يعني أنها ستكون جاهزة للاستخدام. نظرا لأننا لا نزال نعمل على تدريب طاقم العمل، ويوجد بعض المشكلات الفنية. عندما يتم الانتهاء من ذلك كله، سيتم تثبيت الأنظمة وستكون جاهزة تماما في أبريل/ نيسان المقبل"، كما نقل موقع "سي ان ان تركيا".

وتسببت الصفقة بأزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، وطالبت واشنطن أنقرة بالتخلي عن الصفقة مقابل شراء منظومات "باتريوت" الأمريكية، مهددة بتأخير أو إلغاء بيع أحدث المقاتلات من طراز "إف-35" إلى تركيا. ومع ذلك، رفضت أنقرة تقديم تنازلات.

هذا وأعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال زيارته إلى معرض "ماكس-2019" الجوي، يوم 27 آب /أغسطس الماضي، اهتمامه بشراء مقاتلات "سو-35" و"سو-57" الروسية، ورد عليه نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بوجود هذه الإمكانية. وقد تمت مناقشة هذا الموضوع أيضا، أثناء المفاوضات بين الطرفين. وقال أردوغان إن تركيا وروسيا تتباحثان حول توريد "سو-57" إلى تركيا.