منظومات "إس-400" تباشر تنفيذ مهامها القتالية في القطب الشمالي

باشرت منظومات "إس-400" التابعة لفوج القوات الصاروخية للدفاع الجوي المتمركز في القطب الشمالي، فعليا في تنفيذ مهامها القتالية وحماية المنطقة.

موسكو- سبوتنيك. قال المكتب الإعلامي التابع لقيادة أسطول بحر الشمال الروسي، اليوم الجمعة، في بيان "إن منظومات إس-400 الجديدة التي زود بها فوج القوات الصاروخية للدفاع الجوي التابع لأسطول بحر الشمال، والمتمركز في منطقة القطب الشمالي قد تولت تنفيذ مهام الخدمة القتالية."

هذا ويرى بعض الخبراء العسكريين أن تزويد هذا الفوج بمنظومات الدفاع الجوي الجديدة "إس-400"، "يزيد بشكل كبير من أبعاد المجال الجوي الخاضع للمراقبة في القطب الشمالي".

فوج الصواريخ المتمركز في أرخبيل، نوفايا زيماليا، بدأ يحمي المجال الجوي للقطب الشمالي الروسي في عام 2015 وكان مزودا بصواريخ" إس-300" من الجيل السابق من صواريخ الدفاع الجوي.

هذا وتخصص منظومات صواريخ "إس-400" للدفاع الجوي لتدمير جميع وسائل الهجوم الجوي والفضائي .