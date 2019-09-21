تجربة "الطائرة الخزان "من دون طيار (فيديو)

أجرت طائرة بوينج من طراز "MQ-25 ستينغراي" أول رحلة لها، في مدة طيران استمرت لأكثر من ساعتين، لتهبط بسلام على مدرج مخصص.

نفذت طائرة بوينج "MQ-25 ستينغراي" طلعة جوية تجريبية في ولاية إلينوي الأمريكية، في رحلة استمرت لساعتين.

وتتميز الطائرة بكونها من دون طيار بدورها الذي تمثله "الطائرة الخزان" التي تقوم بتزويد الطائرات بالوقود في الجو، في الوقت الذي ستدخل فيه الخدمة بعد عامين.

مدير برنامج الطائرات البحرية الأمريكية من دون طيار، الكابتن تشاد ريد، أشاد بنجاح الطائرة وبدورها في تزويد المقاتلات بالوقود في الجو.

وتتوقع الولايات المتحدة الأمريكية توسيع مساحة تغطية مجال طائراتها البحرية باستخدام ناقلات الطيران، في الوقت الذي يسهل اكتشاف هذه الطائرات من قبل الرادارات، ليطلب البنتاغون الأمريكي إيجاد حل للمسألة بتطوير طائرات من دون طيار خاصة.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد وقعت عقدا مع شركة "بوينج" لبناء وإختبار 4 نماذج من طائرات من دون طيار من طراز "MQ-25 ستينغراي" لتتلائم مع طائرات الشبح الأمريكية في الوقت الذي استغنت فيه وزارة الدفاع عن تطوير طائرات من دون طيار غير مرئية لإرتفاع نسبة التكاليف.