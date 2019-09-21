أكبر تهديد للأسطول الأمريكي… 7 معلومات عن صاروخ صيني خطير

تمتلك الصين ترسانة صاروخية ضخمة، تضم عشرات الطرازات من الصواريخ العابرة للقارات، والصواريخ الباليستية متوسطة وقصيرة المدى، إضافة إلى الصواريخ المضادة للسفن.

ويعد صاروخ "دي إف 26" واحدا من أخطر الصواريخ الصينية المضادة للسفن، التي يمكن إطلاقها من قواعد أرضية، وتقول مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، إن هذا الصاروخ يمكنه إغراق حاملة طائرات أمريكية.

Meet China's DF-26 Missile: It Can Sink Aircraft Carriers or Start a Nuclear War - https://t.co/tL2EmxzmS3 via @TheNatlInterest pic.twitter.com/b0dxhbEvsA — Assoc. of Old Crows (@AOCrows) April 26, 2019

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن مدى الصاروخ يتجاوز ألفي كيلومترا، ويمكن إطلاقه من عمق الأراضي الصينية باتجاه سفن الأسطول الأمريكي في بحر الصين الجنوبي.

وفيما يلي 7 معلومات عن الصاروخ الصيني الخطير، وفقا لما أورده موقع "أرمي ريكوغنيشن".

1- ينتمي لفئة الصواريخ الباليستية متوسطة المدى.

China has shown new DF-26 Intermediate Range Ballistic Missilehttp://t.co/TdGQlpohnz pic.twitter.com/icpU47V1Q2 — Defence blog (@Defence_blog) August 24, 2015

2- يمكن تجهيزه برأس نووي، أو عدة رؤوس حربية تقليدية، يتراوح وزنها الإجمالي بين 1200 إلى 1800 كغم.

3- يتكون الصاروخ من 3 مراحل، ويعمل بالوقود الصلب.

China's PLA Rocket Force conducted a live-fire exercise featuring the launch of an intermediate-range ballistic missile DF-26, which is nicknamed "Guam killer" or "aircraft carrier killer." pic.twitter.com/Aef42V6CRk — Global Times (@globaltimesnews) January 24, 2019

4- يتراوح مدى النسخ المطورة منه بين 3 إلى 4 آلاف كم.

5- يتم تحميله على مركبات متحركة ويوجد بها مركز القيادة والسيطرة ومحطة الرادار الخاصة بالصاروخ.

6- أول ظهور للصاروخ كان عام 2015، ومهمته الأساسية ضرب السفن الحربية الأمريكية وقواعدها البحرية بالقرب من المياه الصينية.

7- طول الصاروخ 14 مترا، وقطره 1.4 مترا، ووزن الإطلاق يصل إلى 20 طن.