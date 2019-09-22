وزارة الدفاع الروسية تنشر لقطات لإطلاق صواريخ "كينجال" الأسرع من الصوت

نشرت وزارة الدفاع الروسية على قناتها عبر موقع "يوتيوب" فيديو يظهر تدريبات سفن مجموعة الأسطول الشمالي للقطب الشمالي في منطقة أرخبيل فرانز جوزيف لاند في شمال بحر بارنتس.

ويمكن ملاحظة إطلاق الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "كينجال"، بالإضافة إلى إطلاق النار من المدفعية البحرية.

وشارك في إطلاق النيران ثلاثة أطقم من الأسطول، الأطقم المضادة للغواصات، بالإضافة إلى قوات الإنزال. وقد مارس العسكريون أساليب لصد هجمات العدو الموجهة من مختلف الأطراف والارتفاعات.

وتم استخدام منظومة الصواريخ "كينجال" والمدفعية الثقيلة من طراز "أ كا-100" و"أ كا-725" بالإضافة إلى منظومة "أ كا-630" المضادة للطيران.

وأكدت الوزارة أن التدريبات أجريت في ظروف قاسية، حيث كان هناك عواصف ورياح قوية أثناء التدريبات.

وكان الرئيس الروسي، قد أعلن خلال رسالته إلى الجمعية الفدرالية، يوم 1 آذار/مارس 2018، عن تطوير أحدث أنواع الأسلحة القادرة على تجاوز نظام الدرع الصاروخي والدفاع الجوي، والتي تفوق سرعتها سرعة الصوت، مثل أنظمة الدفاع الجوي "كينجال"، "أفانغارد" "بوريفيستنيك"، ومنظومة الليزر القتالي "بيريسفيت" والغواصة النووية غير المأهولة "بوسيدون".

وبدأ في روسيا عام 2008 إصلاح عسكري واسع النطاق، أصبح أحد أهم عناصره برنامج إعادة تسليح القوات المسلحة. وتقرر في عام 2010 تخصيص 20 تريليون روبل (317 مليار دولار حسب سعر الصرف الحالي) حتى عام 2020، بهدف إيصال نسبة التقنيات الجديدة في القوات المسلحة إلى 70 بالمئة.