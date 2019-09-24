المقارنة بين "أبرامز" الجديدة و"أرماتا" تبرز قدرات مدهشة للدبابة الروسية الأحدث

ويشار إلى أن الموديل الجديد من دبابة "أبرامز" - М1 SEP v4 – صُنع لمواجهة دبابة "تي-14 أرماتا" الروسية.

وتحتوي "أبرامز" الجديدة على أحدث تقنيات حتى أنها تبدو وكأنها كمبيوتر مجنزر. ولا يمكن، مع ذلك، الجزم بأنها تتفوق على "أرماتا" الروسية التي تملك قدرات مدهشة وفقا لـ Warrior Maven.

فمثلا، تقدر الدبابة الروسية الأحدث على إطلاق النار على أهداف تبعد بـ5 كيلومترات في النهار و3.5 كيلومتر في الليل، وتستطيع أن تسير بسرعة 90 كيلومترا في الساعة وهي سرعة مدهشة للدبابة.

ويعتقد أن "أبرامز" الجديدة تقدر بفضل تقنياتها على كشف الأهداف في كل الظروف الجوية في ظل المطر والعاصفة الرملية والضباب. ويرى بعض الخبراء الأمريكيين أن "أبرامز" الجديدة ستتفوق على "أرماتا" في هذه الناحية، ولكن الدبابة الروسية الأحدث أيضا تملك أوراقًا رابحة مثل قذيفة "سبرينتير" التي يتجاوز مداها 11 كيلومترا. وستحصل دبابة "أرماتا" على هذه القذيفة في وقت لاحق.

وسوف تختبر القوات الأمريكية دبابة "أبرامز" الجديدة في عام 2021. وفي روسيا بدأت قواتها تتسلم دبابات "أرماتا".