طائرات "فوربوست"... مواصلة الخدمة في سوريا وتعزيز الدفاعات الروسية

وستتكون المجموعة المزمع ضمها إلى قوات المنطقة العسكرية الغربية من طائرات "فوربوست إر".

بدأت روسيا تصنيع طائرات "فوربوست إر" في عام 2014، بعد أن أنجزت أولى طائرات هذا الطراز رحلتها الجوية التجريبية الأولى في نهاية عام 2013.

وذكرت صحيفة "إزفستيا" أن طائرات "فوربوست إر" تستخدم الآن في سوريا للبحث عن الأهداف المطلوب ضربها واستكشاف نتائج قصف مواقع الإرهابيين بالصواريخ.

وخصصت طائرة "فوربوست إر" لغرض الاستطلاع والاستخبار. ويدل على تخصصها هذا حرف "إر". ويمكن استخدامها لهذا الغرض في أي وقت من النهار والليل. ويمكن استخدامها أيضا لقصف مواقع القوات المعادية بالقنابل والصواريخ التي تحملها الطائرة أو توجيه صواريخ أخرى مثل "إسكندر" وكاليبر" إلى أهدافها.

ويبلغ مدى طائرة "فوربوست إر" 250 كيلومترا. ويمكنها أن تطير بسرعة تزيد على 200 كيلومتر في الساعة. ويمكن أن تدوم طلعتها الجوية خلال 17 ساعة. ويبلغ وزنها أكثر من 450 كيلوغراما.

ويبدأ الجيش الروسي قريبا يتسلم طائرات "فوربوست إم" المزودة بجهاز الرادار الجديد والقنابل الموجهة ذات الدقة العالية والأجهزة البصرية المتطورة التي تمكّنها من كشف وتدمير الأهداف في كل الظروف الجوية في أي وقت من النهار والليل.

Ministry of Defense of the Russian Federation

الطائرة المسيرة الجديدة من طراز "فوربوست-أر"