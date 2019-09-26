"أرعب أمريكا"... 10 معلومات عن السلاح الروسي المخيف

تواصل روسيا تطوير أسلحة دفاعية لحماية سمائها من أي هجوم صاروخي أو طائرات شبحية، أو حتى قاذفات نووية، تحاول مهاجمة أراضيها أو أراضي الدول، التي تستخدم أسلحتها الدفاعية المتطورة.

ورغم امتلاكها صواريخ "إس 400"، التي دخلت الخدمة في الجيش الروسي، وجعلت روسيا قادرة على التعامل مع أحدث الصواريخ والطائرات الشبحية، إلا أنها تطور نظام الدفاع الصاروخي الجديد "إس 500"، الذي يجعلها أول دولة في العالم تمتلك صواريخ دفاعية متعددة المراحل، بحسب مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية.

Erdogan Says Turkey Also Interested In Russian S-500 Missile https://t.co/AzxukeQEBK pic.twitter.com/Z2vL7UC7C8 — Missile Defense AA (@MissileDefAdv) October 13, 2017

وقالت المجلة الأمريكية، في تقرير لها، أمس الأربعاء، إن التساؤل الأبرز بين الخبراء العسكريين، في الوقت الراهن يتناول مصير طائرات الهيمنة الجوية الأمريكية ذات القدرات الشبحية مثل "إف 35"، و"إف 22"، إضافة إلى القاذفات الشبحية مثل "بي 2 بي".

وستكون المنظومة الصاروخية الجديدة قادرة على رصد أهداف وتدميرها على مدى يصل إلى 600 كيلو مترا، وهو ما يعني أنه يمكن تدمير الطائرات المعادية في مسار الإقلاع.

وتقول المجلة: "إن الأمر يبدو أكثر تعقيدا مما يبدوا لنا، فيما يتعلق بقدرة روسيا على إسقاط المقاتلات الشبحية الأمريكية"، مشيرة إلى أن روسيا تواصل تطوير وسائل دفاع جوي قادرة على إنهاء أسطورة الطائرات الشبحية الأمريكية".

The new S-500 missile system is designed to be precise and powerful enough to hit targets in near space. https://t.co/R2jDmuVgNc — Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) May 16, 2018

وأوضح التقرير: "يبدو أن منظومة "إس 500" المخيفة دخلت مرحلة الإنتاج، وأنها سوف تسجل رقما قياسيا غير مسبوق في قدرتها على الاشتباك مع صواريخ معادية وإسقاطها على بعد مئات الكيلومترات".

وفيما يلي 10 معلومات عن السلاح الروسي المخيف، الذي يصنع نهاية طائرات الهيمنة الجوية، ذات القدرات الشبحية، التي تكلف الجيش الأمريكي مليارات الدولارات استعدادا لحروب المستقبل:

1- يهدف الجيل الجديد من صواريخ الدفاع الجوي الروسية، إلى منح الجيش الروسي قدرة متكاملة تضاف على مواجهة جميع أنواع الصواريخ الباليستية المعادية، بحسب المجلة، التي أشارت إلى أنه سيعمل مع صواريخ "إس 400" الموجودة في الخدمة فعليا.

© Sputnik / منظومة صواريخ "إس-500"

2- قدرات "إس 500" الجديد، لن تقتصر على إسقاط صواريخ معادية في مدى غير مسبوق، وإنما سيكون قادرا على إسقاط الأقمار الصناعية لقدرته على الوصول إلى الغلاف الجوي للأرض.

كما ستكون صواريخ "إس 500" قادرة على ضرب الطائرات الشبحية، وفقا للخبراء، الذين يقولون أن ذلك ممكنا من الناحية النظرية، رغم عدم إمكانية إثبات ذلك في الوقت الحالي.

3- تطوير صواريخ "إس 500" تمثل أولوية قصوى للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأنه يمنح روسيا القدرة على إسقاط أهداف معادية بينها الطائرات الشبحية الأمريكية، حتى عندما تحلق على ارتفاعات قريبة من الغلاف الجوي للأرض.

وبينما لا يعرف الغرب والولايات المتحدة الأمريكية الكثير من التفاصيل عن النظام الصاروخي الروسي الجديد "إس 500"، فإنه لا يوجد أي مبرر صغير للتشكيك في قدراته الخارقة، بحسب "ناشيونال إنترست"، التي أشارت إلى قول مصدر عسكري أمريكي إن روسيا أجرت اختبارا حطم الأرقام القياسية لكل وسائل الدفاع الجوي الموجودة في العالم.

Developer Hints at Start Date for Mass Production of Russia’s S-500 Missile System: https://t.co/zu5QAwz14F via @SputnikInt — A. Smith (@360CNN) September 26, 2019

4- أشارت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية إلى أن النظام الروسي أسقط أهدافا على مدى يتجاوز 450 كيلو مترا، وهو ما كان يعد مستحيلا في السابق، بحسب مصدر استخباراتي أمريكي، قال إن الاختبار الناجح، الذي أجرته روسيا فاق المدى الذي كانت تتوقعه واشنطن بـ 80 كيلو مترا.

#Russia quietly conducted the world's longest surface-to-air missile testhttps://t.co/39nqvZm2gy — Enrico Ivanov ☦ (@Russ_Warrior) May 25, 2018

5- النظام الروسي الجديد يستخدم نوعين من الصواريخ، أحدهما بعيد المدى يتجاوز مداه 450 كيلو مترا، وسرعته 7.5 ماخ ( الماخ يساوي سرعة الصوت) وهو نسخة من صواريخ "إس 300 في 4"، الذي يصممه مكتب تصميم الأسلحة الروسي "إن بي أو"، بحسب الشبكة الأمريكية.

CAST director Ruslan Pukhov comments Erdoğan's offer to jointly manufacture S-500 missile system https://t.co/Ke6lBexLSx pic.twitter.com/ulytA0Qo5q — CAST (@CentreAST) June 16, 2018

6- يستخدم "إس 500" أيضا صواريخ قصيرة المدى يصل مداها إلى 240 كيلو مترا، وأنواع أخرى من القذائف، بحسب ما ذكره موقع "آين أون لاين" الأمريكي.

7- بعض الصواريخ، التي تستخدمها منظومة "إس 500" ستعتمد على نظرية التسارع الحركي، وستكون قادرة على ضرب أهداف معادية سرعتها 7 كم في الثانية، وهو ما يعتبره الخبراء الروس، قدرات كافية لتدمير أي هدف جوي قادم، على ارتفاعات كبيرة، تصل إلى 200 كم، من مدى يصل إلى 600 كم، كما يمكنها الاشتباك مع 10 أهداف جوية في وقت متزامن، والاستجابة لأي تهديد خلال 4 ثوان.

S-500 Missile Expert: Russia Leads the World in Air Defense @FortRussNews https://t.co/sdvShkyrca .. — Fort Russ News (@FortRussNews) May 27, 2018

8- في يونيو / حزيران الماضي، أعلن المدير العالم لشركة "روستيخ" الروسية، سيرغي تشيمزوف، أن إنتاج أحدث نظام للدفاع الصاروخي "إس-500" بدأ في روسيا، وقال، في مقابلة مع قناة "روسيا 1": "لقد بدأنا بالفعل في إنتاج منظومة "إس-500". وأنها منظومة أكثر حداثة (من منظومة "إس-400")، ولا أريد التحدث عنها".

9- منظومة صواريخ الدفاع الجوي من طراز "إس — 500 "بروميثيوس " قادرة على تدمير الصواريخ الباليستية المهاجمة والوحدات القتالية للصواريخ العابرة للقارات، بالإضافة إلى أهداف آيروديناميكية، أي الطائرات والطائرات بدون طيار والمروحيات، ويبلغ مدى إطلاق صاروخها — 600 كيلومتر.

صواريخ "إس-500" تطول كل شيءhttps://t.co/sH8OmcA70u — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) September 5, 2019

10- ستكون منظومة الدفاع الصاروخية الروسية "إس -500"، أفضل منظومة دفاع جوي في العالم، وستكون قادرة على اعتراض النيازك الفضائية وتدميرها، بحسب تقرير صحيفة "سينا" الصينية.