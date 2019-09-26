تايلاند تعتزم إبرام صفقة عسكرية ضخمة مع أمريكا

بانكوك - سبوتنيك. وجاء في الوثيقة، اليوم الخميس: "العرض المقترح يتسق مع أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، مما يساعد على تعزيز أمن حليف مهم للولايات المتحدة خارج حلف "الناتو" في منطقة المحيط الهندي الهادئ ".

وتعتزم تايلاند شراء ثماني مروحيات مقاتلة من طراز "ا ن 6 ي" ، أسلحة وذخائر، بما في ذلك 50 صاروخا من طراز "هيلفاير"، و 200 من الصواريخ مضادة للأهداف الثابتة المتحركة المدرعة المتحصنة "اي بي كا دبل يو أس"، و 500 صاروخ من طراز "هيدرا-70".

وقد وجهت تايلاند للولايات المتحدة طلباً حول إمكانية شراء مروحيات، التي ينبغي أن تحل مكان المروحيات القتالية الخفيفة "اي أتش - أي أف كوبرا"، التي تعمل في القوات البرية للبلاد، حسبما أفادت الوثيقة.

وتشمل الصفقة بالإضافة إلى الذخائر، عشر مجموعات كاملة من الأسلحة خاصة بالمروحيات، بما في ذلك المدافع سريعة الإطلاق وقاذفات الصواريخ، معدات الرادار، معدات الملاحة، معدات الاتصالات، أجهزة الرؤية الليلية وأجهزة محاكاة الكمبيوتر لتدريب الطيارين.

وتم إحالة طلب التسليم إلى الكونغرس الأمريكي.

وتقوم القوات البرية التايلندية، في السنوات الأخيرة، بتحديث أسطول المروحيات القتالية والمتعددة الأغراض تدريجيا، حيث حصلت، على مروحيات روسية من طراز " مي-17".