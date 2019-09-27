الأرض تهتز: لقطات مثيرة من مناورات "سنتر 2019"

أطلقت روسيا في 16 سبتمبر/أيلول مناورات "سنتر 2019" الأضخم والأوسع في الفترة الأخيرة.

وأجرت القوات الروسية خلال هذه المناورات تدريباتها المشتركة مع وحدات من قوات الصين وباكستان وقرغيزيا والهند وكازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان.

وهدفت المناورات إلى رفع الجاهزية لمواجهة الإرهاب وصد العدوان الخارجي.

وجرت المناورات في أراضي روسيا وفي بحر قزوين. وشارك فيها نحو 128 ألف عسكري وأكثر من 20 ألف آلية عسكرية ونحو 600 طائرة و15 سفينة.

وتضمنت فعاليات المرحلة الرئيسية من مناورات "سنتر 2019" صد العدوان الخارجي. وقام بصده 12950 عسكري (10700 من روسيا و2250 من الدول الصديقة) وحوالي 250 دبابة وحوالي 450 آلية ونحو 200 قطعة مدفعية وراجمة صواريخ.