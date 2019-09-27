بالفيديو... أول رحلة مشتركة بين طائرة "الصياد" المسيرة ومقاتلة "سو 57" الروسيتين

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي و"اليوتيوب" يظهر قيام طائرة "أوختنيك" المسيرة الجديدة بأول رحلة مشتركة في الأجواء مع المقاتلة "سو 57" الروسية .

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه: "قامت الطائرة المسيرة الروسية الجديدة "أوخوتنيك" برحلة مشتركة مع المقاتلة "سو 57"، وذلك خلال اختبار عسكري جوي لدراسة كيفية التنسيق بين الوحدتين العسكريتين".

وبحسب البيان، استغرق الاختبار أكثر من 30 دقيقة حيث تفاعلت الطائرتان المسيرة "أوخوتنيك" والمقاتلة "سو 57" من خلال التنسيق وضرب الأهداف المشتركة.

تم تصميم "الصياد"، الذي طوره مكتب تصميم Sukhoi، وفقًا لمخطط الجناح الطائر، باستخدام مواد وطلاءات خاصة تجعله غير مرئي من الناحية العملية لأدوات الكشف عن الرادار. تم تجهيز The Hunter بالمعدات المستهدفة للإلكترونيات الضوئية وهندسة الراديو وأنواع أخرى من الاستطلاع.

وتبدو طائرة "أوخوتنيك" ضخمة، فباع جناحها يبلغ 19 مترا، أي أنه أكبر من جناح المقاتلة القاذفة "سو-34". ويصل طولها إلى 14 مترا. وتزن طائرة "أوخوتنيك" نحو 25 طنًّا منها 2800 كيلوغرام وزن الأسلحة. ويصل مداها إلى 5000 كيلومتر. ويمكن أن تبلغ سرعتها 1400 كيلومتر في الساعة.

ويفترض أن تؤدي طائرة "أوخوتنيك" مهمتها في قصف الأهداف المزمع تدميرها بالتنسيق مع مقاتلة الجيل الخامس "سو-57" وحسب توجيهاتها.