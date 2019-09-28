الغرب يقيم أول رحلة مشتركة بين طائرة "الصياد" المسيرة ومقاتلة "سو-57"

كتبت وسائل الإعلام الغربية، بما في ذلك االصحف The War Zone الأمريكية و The Daily Mail البريطانية، عن أول رحلة مشتركة لأحدث الطائرات المسيرة الروسية "أوخوتنيك" (الصياد) ومقاتلة الجيل الخامس "سو-57". تسببت المنشورات في استجابة نشطة من القراء في التعليقات.

لاحظ العديد من المستخدمين تطور التقنيات الروسية في إنتاج المعدات العسكرية الحديثة، وقدروا ظهور منتجات جديدة. بالإضافة إلى ذلك، أشار بعض المعلقين إلى أن روسيا تستخدم الموارد المتاحة بحكمة، وتنفق أموالًا أقل من الدول الأخرى.

وتساءل القارئ euexit: "كيف أن روسيا ذات الناتج المحلي الإجمالي المنخفض وتكاليف الدفاع الأقل من المملكة المتحدة، ناهيك عن أن الاتحاد الأوروبي بأكمله يمكن أن ينشأ المعدات العسكرية التي يحتاجون إليها للحماية، في معظم الحالات تنتج أسلحة تتفوق على أسلحتنا. ألم يعد لدينا مهندسين؟".

وقال المستخدم dai2000: "يمتلك الروس تقنية جيدة".

وأشار MrRaptor إلى أن "ليس سيئًا من جانب الروس. أعتقد حقًا أن هذا مفهوم رائع وخطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة لهم".

وأضاف مستخدم آخر: "من المثير للإعجاب أن الطائرة المسيرة الأكثر شهرة وتقدما هي طائرة روسية".

وكتب Halken: "الروس ليسوا جيدين من حيث تطوير الذكاء الاصطناعي بما فيه الكفاية، لكنهم مهندسون ممتازون، لذلك بدأوا من هذا - الأمر الأكثر صعوبة. إذا أصبح لديهم المزيد من التمويل، فسيكونون قادرين على تطوير نظام عادم غير مرئي، بالإضافة إلى مزيد من طائرات الاستطلاع أو الهجومية على أساس الطائرة نفسها".

وقال Billprudden: "أنا أعلم أن هذا هو خصمنا على الأرجح، وأن أي من الطائرات المعروضة لن تجتاز الاختبار الأمريكي للتخفي، وربما لن يتم إنتاجها بكميات كبيرة، لكن، اللعنة، هذه طائرة جميلة للغاية وطائرة مسيرة بمظهر شرير".