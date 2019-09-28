الكشف عن قدرات صاروخ "أونيكس" الأسرع من الصوت

قال الخبير العسكري أليكسي ليونكوف في مقابلة مع "تسارغراد" إن صاروخ كروز "أونيكس" الأسرع من الصوت لا يمكنه فقط تدمير السفن الفردية والتشكيلات بأكملها، ولكن أيضًا تدمير الأهداف الأرضية.

وأشار المتخصص إلى أن أونيكس هو صاروخ متنوع متوسط ​​المدى أسرع من الصوت. إنها وسيلة فعالة لمكافحة تجمعات السفن في مواجهة الدفاع القوي المضاد للطائرات. ومع ذلك، يمكن استخدام القذيفة ضد الأهداف الأرضية، إذا زاد مدى التحليق.

وأكد ليونكوف أن "الأهداف الرئيسية ليست المتنقلة، بل المواقع الثابتة ذات الأهمية الخاصة، والتي يجب تدميرها فقط بواسطة الرؤوس الحربية التي يمتلكها هذا الصاروخ".

في حالة الأهداف الموجودة على الأرض، نتحدث عن تجزئة شديدة الانفجار، يبلغ قطر دائرة تدميره 100 إلى 200 متر. وكقاعدة عامة، فإن إصابة هذه الذخيرة يكفي لتدمير الموقع. في حالة السفن، يتم استخدام جزء اختراق شديد الانفجار، والذي يخترق هيكل السفينة ويسبب أضرارًا جسيمة له.

على الرغم من أن أونيكس غير قادر على تدمير مدينة، حيث أن تصميمه لا يحتوي على وحدة نووية خاصة، فإن المستودعات أو المراكز القيادية المحمية جيدًا لن تصمد أمام ضربته. وأشار ليونكوف إلى أن هذا الصاروخ مصمم لتدمير أهداف كبيرة.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات أسطول المحيط الهادئ أطلقت لأول مرة صاروخا من صواريخ "أونيكس" الأسرع من الصوت التابعة لمنظومة "باستيون" من تشوكوتكا.

وحققت عملية الإطلاق نجاحا عندما أصاب الصاروخ هدفا هو عبارة عن سفينة، على بعد يزيد على 200 كيلومتر في بحر تشوكوتكا في وقت محدد. وتقدر صواريخ "أونيكس" على إصابة سفن السطح على اختلاف أنواعها في ظروف المقاومة النارية والتشويش الإلكتروني.