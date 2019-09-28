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08:46 28 سبتمبر/ أيلول 2019
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    دبابة تي-55 تساعد على التخلص من السيارات المتقادمة

    الألومنيوم ضد الصلب: كيف حاربت الدبابات الخفيفة الأمريكية "تي-55" و"تايب 69"

    © Sputnik . Ruslan Krivobok
    رصد عسكري
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    عندما يدور الحديث عن حرب الخليج، يتم على الفور استذكار معارك إم 1 أبرامز الأمريكية وتشالنجر البريطانية مع تي -72 وتي- 62 وتي 55 ، وتايب 69 العراقية.

    لكن M60A1 و M60A3 و AMX-30 الأقدم دخلت في صدامات مع معدات صدام حسين. وكذلكM551 . بالنسبة لهذه الدبابات، كان هذا النزاع المسلح هو الأخير.

    وذكرت صورة نشرت مؤخرا على التويتر أن هذه المركبات القتالية الخفيفة كانت قد شاركت في تلك الأحداث.

    ويظهر فيها كيف تعبر دبابة М551 بجانب تايب 69 صينية الصنع المحطمة. ويبدو أن هذا كان على الأراضي التي تم حمايتها من الجيش العراقي.

    من المعروف على وجه اليقين أن شيريدان وحدها تمكنت من ضرب العدو تي-55  بمدفعية MGM-51 Shillelagh الموجهة عيار 152 ملم. وما يقرب من 90 ألف من هذه الصواريخ تم تصنيعها من أجل  M551، ولكن هذا النصر كان الأول والأخير في فترة الخدمة بأكملها.

    بدأت M551 حياتها القتالية منذ 50 عامًا فقط، في بداية عام 1969 تم نقلهم إلى فيتنام. كما اتضح، فإن دبابات تي-55 الأولى ليست مناسبة لحرب ضد البارتيزان.

    صُنع برج الدبابة الذي يبلغ وزنه 15 طنًا من الفولاذ المدرع، وصُنع الهيكل من الألمنيوم. وهذا لم يكن يوفر الحماية من الأسلحة المضادة للدبابات وألغام الفيتناميين. خلال فترة التواجد في "المنطقة الساخنة"، تم تدمير حوالي ثلاثمائة دبابة، ولم يكن من الممكن إصلاح 90 منها.

    تم تفكيك معدات توجيه الصواريخ المضادة للدبابات على الدبابات المرسلة في مهمة خطيرة، ولم تستخدم سوى قذائف شظايا قوية عيار 152 ملم ضد البارتيزان.

    في عام 1989 ، شاركت M551 في العدوان الأمريكي على بنما. نظرًا لأن الدولة الصغيرة في أمريكا اللاتينية لم يكن بها أي مركبات مصفحة، فإنه، كما هو الحال في فيتنام، تم استخدام الذخيرة فقط لمحاربة المشاة.

    في عام 1990، بعد غزو العراق للكويت، أصبحت شيريدان أول دبابات يتم نشرها في المملكة العربية السعودية. صحيح أن الخبراء العسكريين يعتقدون أن دورها كان نفسي - عند لقائها مع تي-72 ، لم يكن لديها عملياً فرصة للبقاء على قيد الحياة.

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    الكلمات الدلالية:
    فيتنام, العراق, أبرامز, تي-72
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