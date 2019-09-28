فيديو: "حديقة حيوانات" تساهم في تدمير مدفعية العدو

وأطلق صانع جهاز الرادار هذا عليه اسم "زوبارك" (هذه الكلمة الروسية تعني حديقة الحيوانات).

وأظهرت تجارب الجيش الروسي أن هذا الرادار يجدي نفعا كبيرا أثناء المواجهة مع المدفعية المعادية، وذلك لأن "حديقة الحيوانات" هذه قادرة على كشف مرابض المدفعية المعادية وراجمات صواريخ العدو وكشف أماكن تواجدها للمدفعية الصديقة. كما يقدر رادار "زوبارك" على متابعة طائرات العدو المسيرة.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو يُظهر لحظة تفاعل مدافع "مستا إس" الذاتية الحركة مع رادار "زوبارك".

جدير ذكره أن مدفع "مستا إس" عيار 152 ملم يقدر على إصابة أهداف على بعد 29 كيلومترا وإطلاق 10 قذائف في الدقيقة.

ويبلغ وزن مدفع "مستا إس" 43.24 طن، ويستطيع السير على الطريق المعبد بسرعة 60 كيلومترا في الساعة.