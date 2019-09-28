الغرب يقيم فيديو لإطلاق روسيا لـ"أسلحة فتاكة"

تأثرت وسائل الإعلام البريطانية بفيديو إطلاق صاروخ كروز روسي مضاد للسفن خي-35 "أوران"، تم إطلاقه من سفينة الصواريخ الصغيرة "سميرتش".

وكانت قد نشرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق فيديو لأول إطلاق لصاروخ خي-35 "أوران" من سفينة "سميرتش". ويظهر في الفيديو لقطات لإطلاق الصاروخ من جوانب مختلفة، وجرى الإطلاق في إطار اختبارات المصنع في بحر اليابان.

واستطاع الصاروخ ضرب هدف سطحي على بعد 50 كيلومتر. وشارك أيضا الطيران البحري في الاختبارات.

ووصفت ديلي إكسبرس لحظة إطلاق الصاروخ بـ"اللحظة المروعة"، والصاروخ خي-35 بـ"السلاح الفتاك" في "تجسده الأحدث".

يقول المنشور: "تم تصميم السلاح الرهيب لمهاجمة السفن التي تبلغ سعتها 5000 طن".

ويذكر أيضا أنه يمكن إطلاق صواريخ مماثلة ليس فقط من السفن. فالمروحيات وأنظمة الصواريخ الساحلية "بال" مسلحة بهذه الصواريخ.