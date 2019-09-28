خبير يسخر من الفنتازيا الأمريكية في اعتراض صواريخ "تسركون" بالذكاء الاصطناعي

الخبير العسكري أليكسي ليونكوف متأكد من أن هذه المقترحات منفصلة عن الواقع، ويمكن أن يتحول تنفيذها إلى عواقب مؤسفة.

يمكن للرادار الأمريكي AN / SPY-1 الأكثر حداثة اكتشاف الصاروخ المضاد للسفن الروسي "تسركون" على بعد حوالي 308 كم، وسيكون أمام طاقم الطراد أقل من دقيقتين لاتخاذ قرار. عندما يحلق الصاروخ على ارتفاع 60 متراً، سوف يلاحظ الرادار ذلك على ارتفاع 55 كيلومتراً فقط، ومن ثم يبقى للجيش 20 ثانية فقط.

لزيادة سرعة رد الفعل، اقترح محررو Popular Mechanics استخدام الذكاء الاصطناعي. وتحدث الخبير العسكري، المدير التجاري لمجلة أرسنال أوتيتشوستفا" أليكسي ليونكوف، في مقابلة مع "بوليت إكسبرت" ما إذا كان سينجح الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المهمة.

تكهنات سريعة

التحدث عن اعتراض تسركون، الذي لم يتم نشر الخصائص التقنية الكاملة له حتى الآن في أي مكان، أمر مثير للدهشة:

"من المعروف فقط أن هذا صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت وقادر على الوصول إلى سرعات تبلغ حوالي 9 ماخ ويقطع مسافة حوالي ألف كيلومتر. من غير الواضح كيف يمكن للأمريكيين حساب شيء لاعتراضه استنادًا إلى هذين المؤشرين ".

وفقا لليونكوف، فإن الرادارات الأمريكية الحديثة على متن السفن لها حدود لسرعة الكشف - 2.5 ماخ.

وأشار الخبير إلى أن كل شيء يحلق أسرع من ذلك لا يتم اعتراضه بواسطة الرادارات. للعثور على الهدف، هناك حاجة إلى المزيد من الرادارات المتقدمة، ولكن حتى الآن ليس لدى الأمريكيين أي منظومات للإصابة. لذلك كل هذه الحسابات هي تكهنات نظرية ليس لها صلة بالواقع.

لم يتعلموا من التجربة الفاشلة

وأضاف ليونيكوف أنه بالنسبة لحسابات Popular Mechanics ، فسوف يعترضون الصواريخ الروسية هناك على مسافة 55 كم وعلى ارتفاع 60 متراً، وفي الوقت نفسه، تم إنشاء تسركون، مثل صواريخ أونيكس وياخونت، لضرب هدف على ارتفاعات منخفضة. بالإضافة إلى ذلك، عادة ما تحلق بشكل نصف دائري، وتختار أكبر الأهداف وتضربها. إذا قام الصاروخ بمناورة وقام بذلك بشكل غير متوقع، فمن المستحيل حساب مسار تحليقه في 20 ثانية. للقيام بهذا، يحتاجون إلى سوبر حاسوب.

ووفقا له، من الناحية النظرية، الذكاء الاصطناعي قادر حقا على تغيير ميزان القوى. لكن يجب ألا ننسى أن هذه مجرد مجموعة من البرامج والخوارزميات التي تم تكوينها لتنفيذ أي إجراء.

وقال الخبير: "الذكاء الاصطناعي لا يمكنه التنبؤ بكل الصعوبات. فقط الإنسان قادر على تقييم مدى تهديد الموقف، بناءً على البيانات الواردة. إذا وثق الكل بآلة ، فقد تكون النتيجة كارثية".

وكمثال على ذلك، أشار إلى أن الأمريكيين كانوا يحاولون بالفعل وضع الذكاء الاصطناعي على الطائرات المسيرة.

"كما نعلم ، لقد أخطأوا، ولم يهاجموا أهدافًا عسكرية، بل أهدافا مدنية".