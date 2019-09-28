سلاح أمريكي مضاد للطائرات المسيرة هو الأول من نوعه

أبلغت وزارة الدفاع الأمريكية الكونغرس بشراء سلاح مضاد الطائرات المسيرة سيكون الأول من نوعه على الإطلاق.

ويعرف السلاح الجديد يسمى "PHASER" وطورته شركة رييثون الأمريكية الشهيرة في مجال تصنيع الأسلحة، بحسب مجلة "بوبيولار ميكانكس".

وصرح ضابط ضمن فريق تجربة السلاح الجديد للمجلة بأنه "لا يمكننا تحديد مواقع الاختبار في هذا الوقت"، ومن المتوقع أن يكتمل الاختبار بحلول 20 ديسمبر/كانون الثاني 2020.

ويستخدم السلاح لتعطيل الطائرات المسيرة من الدرجة الأولى والثانية، وهي أقل من 24 كليوغرامًا، وتطير على ارتفاعات تتراوح ما بين 1200 إلى 3500 قدم بسرعة تتراوح ما بين 100 و 200 عقدة.

ويعمل السلاح على مدار الساعة ويقوم بإصدار ترددات لا تفجر الطائرة المسيرة بل تعطلها أو تدمر داراتها بنبض من الطاقة الساحقة، فيما نجح السلاح في تجارب التدريبات في إسقاط الطائرات بدون طيار، وفي وقت واحد في تجارب مختلفة.

وتبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، السبت 14 سبتمبر/ أيلول، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

إلا أن السعودية عرضت بقايا مما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.

من جانبها، نفت إيران هذه الاتهامات، وقالت إن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد أي دليل على ضلوعها في استهداف شركة "أرامكو" السعودية.