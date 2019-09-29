سلاح روسي يغرق حاملات الطائرات الأمريكية بضربة واحدة

وفقًا لمؤلف المقال، لقد كان يقصد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو هذا السلاح بالضبط عند الحديث عن مواجهة حاملات الطائرات الأمريكية في مقابلة أجريت معه مؤخرًا. وأشار وزير الدفاع إلى أن البنتاغون ينفق الميزانية على إنشاء مجموعات حاملات الطائرات، بينما تركز موسكو على الوسائل التي يمكن استخدامها لمحاربتها. وقال شويغو إن هذا النهج أرخص وأكثر كفاءة.

وفقا للصحيفة، من بين جميع أنظمة الدفاع الصاروخي الأسرع من الصوت التي تم إنشاؤها في روسيا منذ الحرب الباردة ، "غرانيت" هو سلاح بأبعد مدى، قادر على إلحاق أشد الأضرار بحاملات الطائرات

تجدر الإشارة إلى أن الصاروخ قادر على الوصول إلى الهدف على مسافة تزيد عن 600 كيلومتر، في حين أن مجموعات حاملات الطائرات الأمريكية قادرة على حماية منطقة يبلغ نصف قطرها 550 كيلومترًا فقط.

وقالت الصحيفة: "غرانيت يلبي جميع متطلبات الأسلحة الروسية التي تهدف إلى توجيه ضربة ضد حاملات الطائرات".

كما أكد مؤلف المنشور، أنه يمكن استبدال الرأس الحربي للصاروخ المضادة للسفن برأس نووي يعادل TNT ما يصل إلى 500 كيلو طن، مما يجعل من الممكن ضرب أهداف كبيرة على الماء.

في سبتمبر/أيلول، أجرى أسطول المحيط الهادئ تدريبات، أطلق خلالها صاروخ غرانيت من الطراد النووي "أومسك". ضرب الصاروخ الهدف بنجاح على مسافة حوالي 350 كيلومتر.

غالبًا ما يطلق على الطراد أومسك "قاتل" أو "كابوس" حاملات الطائرات. وفقا للخبراء العسكريين، هذا يرجع إلى حقيقة أنه يوجد 24 صاروخا مجنحا من طراز غرانيت في ترسانته. كل واحد منها قادر على إغراق مجموعة حاملة طائرات العدو بضربة واحدة.