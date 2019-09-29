مجلة تقيم فعالية دبابة "تي-90" في سوريا

وأشارت المجلة أنه خلال القتال في العراق، لم تكن دبابات أبرامز الأمريكية قادرة على منع السيطرة على الموصل فحسب، بل تم استولى المسلحون عليها في نهاية المطاف، واستخدمت في وقت لاحق ضد أصحابها السابقين. لم تتميز أيضا "ليوبادر" الألمانية في ساحة المعركة. تم تدمير المركبات العسكرية التابعة لتركيا بنشاط خلال الأعمال القتالية في سوريا. في غضون أيام قليلة، تمكن الإرهابيون من تدمير حوالي عشر قطع من المعدات. كانت الدبابات الروسية تدمر أيضًا في الشرق الأوسط، لكنها أظهرت في الوقت نفسه كفاءة عالية نسبيًا.

دبابة تي-90إس لديها نظام دفاعي خطير، وغالباً ما كانت أسلحة الإرهابيين غير قادرة على ضربها. ويستطيع نظام "شتورا-1" في "تي-90" حمايتها من الصواريخ المضادة للدبابات الموجهة. يرسل إشعاع الأشعة تحت الحمراء المعدل، مما يؤدي إلى انحراف بعض الذخيرة المضادة للدبابات عن المسار ويجعل من المستحيل ضرب الدبابة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد ستار الدخان، الذي ينشأه "شتورا" تلقائيًا إذا لزم الأمر. وإذا نجح الصاروخ بالوصول إلى الدبابة، فإن لدى تي-90 مستوى دفاعي ثاني، هو نظام "كونتاكت-5" الديناميكي النشط.

بالإضافة إلى ذلك، كما لاحظ مؤلفوNational Interest ، أثبت نظام التحكم بإطللاق النار في تي-90 بأنه جيد. بفضلها في سوريا، أتيحت للدبابات الروسية الفرصة لقصف مواقع الإرهابيين من مسافة بعيدة في أوقات مختلفة من اليوم، حيث مكنت البصريات الحديثة ونظام التلفزيون الفعال من توجيه السلاح نحو الهدف في الظلام.