إنزال مظلي وذخيرة حية ضمن مشاهد تخطف الأنفاس من تدريبات "سنتر-2019"... فيديو

جرى تصوير مشاهد من تدريبات "سنتر-2019" من قلب الحدث باستخدام كاميرا تم تثبيتها على خوذة أحد الجنود القوات الجوية في التدريبات، ويظهر فيها الجندي المشارك خلال قفزه المظلي واستخدام الذخيرة الحية.

المشاهد التي تم فيها استخدام الذخيرة الحية يظهر فيها الجندي وهو يتلقى تعليمات المهمة بالإضافة لتنفيذه إنزالا جويا من خلال القفز بالمظلة.

ليقوم بعدها بتنفيذ مهمته وإطلاق النار على الهدف المحدد، كما يظهر الفيديو تنفيذ قاذفة الصواريخ "بوراتينو" لعدد من الرميات باتجاه أهداف محددة.

ونفذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي "سنتر – 2019" في الفترة التي امتدت من 16 إلى 21 سبتمبر/أيلول 2019، في ستة ميادين تدريب تابعة للقوات المشتركة وميداني تدريب تابعين للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي وفي مياه بحر قزوين. إضافة إلى تدريبات منفردة لمكافحة جماعات مسلحة غير مشروعة ستنفذ في ميادين التدريب التابعة لجيوش الدول الشريكة.

وشارك في المناورات حوالي 128 ألف عسكري من ثماني دول (روسيا والصين وباكستان وقرغيزستان والهند وكازاخستان وطاجيكستان وأوزباكستان)، وأكثر من 20 ألف وحدة من الأسلحة والتقنيات العسكرية وحوالي 600 طائرة وما يصل إلى 15 سفينة.