مقاتلات يابانية ترافق طائرات روسية وصينية

وأرسلت قوات الدفاع الذاتي اليابانية في نهاية يوليو/تموز مقاتلات من ثلاث قواعد عسكرية لاعتراض طائرات روسية وصينية، التي حلقت في منطقة جزر سينكاكو (دياويو) في بحر الصين الشرقي، والتي كانت موضع نزاع بين طوكيو وبكين، بحسب صحيفة سانكي شيمبون.

الحديث عن عن حاملات صواريخ من طراز تو-95 إس إم الروسية وقاذفات هون-6كي الصينية، التي حلقت في 23 يوليو/تموز بالقرب من جزر تاكيشيما (توكتو) المتنازع عليها في بحر اليابان، وحسب الجانب الكوري الجنوبي، دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي. بعد ذلك، توجهت طائرات الاتحاد الروسي والصين، إلى الجنوب الغربي باتجاه جزر سينكاك، وفقا للصحيفة.

ونتيجة لذلك، قام الجانب الياباني بإرسال المقاتلات من ثلاث قواعد عسكرية في محافظتي فوكوكا وميازاكي بجزيرة كيوشو، وكذلك من المطار في ناها (المركز الإداري لمحافظة أوكيناوا) لاعتراضها.

وفقًا لممثل وزارة الدفاع اليابانية، كان هناك خطر كبير من أن تدخل الطائرات منطقة تحديد الدفاع الجوي اليابانية، نظرًا لأن طوكيو تعتبر جزر سينكاكو أراضيها.

ومع ذلك، قبل الوصول إلى سينكاكو على بعد 90 كم، غيّرت الطائرة الروسية والصينية المسار. يعتقد الجيش الياباني أنه بقي للوصول إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي 10 دقائق. ولاحظت وزارة الدفاع اليابانية أيضًا أن الوضع في هذه المنطقة بالنسبة لليابان كان أكثر تعقيدًا في ذلك اليوم من الوضع قرب أرخبيل تاكيشيما، الذي تسيطر عليه سيئول، لكن طوكيو لديها مطالب إقليمية.

دورية مشتركة

وفقا لوزارة الدفاع الروسية، أجرت القوات الجوية الروسية والقوات الجوية الصينية دوريات جوية مشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لأول مرة في 23 يوليو/تموز. قامت المجموعة الجوية من القاذفات الاستراتيجية – طائرتان من تو-95 إم إس وطائرتان من "هون-6كي" - بدورية جوية على طريق مخطط له مسبقًا فوق مياه بحر الصين وبحر الصين الشرقي. ورافقتهم الطائرات المقاتلة والكشف عن الرادار بعيد المدى، والتوجيه والسيطرة أ-50 وكونغ-جينغ-2000.

ثم ذكرت القوات المسلحة لجمهورية كوريا أن ثلاث طائرات عسكرية تابعة للاتحاد الروسي وصينيتان حلقتا في منطقة تحديد الدفاع الجوي للبلاد. وادعى الجانب الكوري الجنوبي أن طائرة روسية انتهكت المجال الجوي للجمهورية مرتين. تم إرسال مقاتلات سلاح الجو الكوري الجنوبي F-15 و F-16، أطلقت طلقات تحذيرية.

بدورها، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفتين استراتيجيتين روسيتين من طراز تو-95إس إم أكملتا رحلة مخططة، دون انتهاك حدود الدول الأخرى. وقامت المقاتلات الكورية الجنوبية، بمناورات غير مهنية بالقرب من الطائرات الروسية، على وجه الخصوص، قطعوا طريقهم. ولم يتم إطلاق النار في اتجاه تو-95إم إس.