استخدام رادار ما وراء الأفق في مناورات في بحر قزوين

أجرت سفن أسطول بحر قزوين ووحدات من الخدمة التقنية الراديوية تدريبات مشتركة للكشف عن الأهداف السطحية والجوية وراء الأفق. وشاركت أحدث محطة رادار "بودسولنوخ" أيضا في التدريب.

وفقًا لخدمة الصحافة في المنطقة العسكرية الجنوبية، فإن السمة الرئيسية لرادار "بودسولنوخ" (عباد الشمس) هي رؤية ما وراء الأفق. الرادار قادر على اكتشاف الأجسام البحرية والأجسام الجوية على ارتفاعات مختلفة، سواء داخل خط الأفق أو وراء الأفق.

يتم استخدام "بودسولنوخ" لمراقبة في جميع الأحوال الجوية والجوية وعلى مدار الساعة الوضع السطحي والجوي في المنطقة الاقتصادية الروسية التي يبلغ طولها 200 ميل في بحر قزوين. ومع ذلك، فإن الإمكانات التقنية للمحطة تسمح لها بالكشف على مسافة تصل إلى 450 كم عن 300 جسم بحري و100 جسم جوي.

وقالت الخدمة: "قامت أطقم الطرادات "داغستان "و"تتارستان "وماخاتشكالا "و"أستراخان "، بالإضافة إلى أطقم مراكز خدمة الهندسة الإذاعية، بإجراء تمرين للكشف عن الأهداف السطحية والجوية، أعقبها تحديد أهداف لاستخدام الأسلحة الصاروخية والمدفعية".