فيديو من داخل غواصة "كولبينو" تحت الماء

ساعدت غواصة "كولبينو" التي تعمل بالديزل والكهرباء في تمارين فرق الإنقاذ في أسطول البحر الأسود. كان يتوجب على الفرق هذه مساعدة الغواصة، التي كانت في القاع بسبب "حادث"، وأصيب العديد من أفراد الطاقم. تم الإبلاغ عن الحادث للأسطول في الخدمة، وموقع الغواصة غير معروف، وفقا لقناة زفيزدا.

ولعبت دور الغواصة المتضررة كولبينو - في شريط الفيديو المنشور، تأخذ الغواصة مكانها في المشهد الواقع على عمق 32 مترًا. ذهبت أكثر من عشرة سفن وقوارب، بما في ذلك أقدم سفينة إنقاذ في العالم كومونا، للبحث عن الطاقم وإنقاذهم.

في السابق، غاصت الغواصة على عمق يصل إلى 240 مترًا، ودخلت في مياه مشبعة بكبريتيد الهيدروجين، حيث لا يوجد حياة تقريبا.