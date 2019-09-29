الصاروخ المرعب… الصين تكشف سلاحا خارقا بالصدفة

كشفت فيديو للجيش الصيني، عن سلاح غريب، ظهر للمرة الأولى، لكن تم إزالته من الفيديو الخاص بالتدريبات في وقت لاحق.

ذكرت ذلك صحيفة "ساوث شاينا مورنينغ بوست"، مشيرة إلى أن السلاح الجديد عبارة عن صاروخ كروز، تفوق سرعته سرعة الصوت، وأنه تم الكشف عن بالمصادفة، خلال مشاركة قوة الصواريخ الصينية في احتفالات تأسيسها.

وقالت الصحيفة الصينية، إنه تم الكشف عن سلاح جديدا تماما، مشيرة إلى أن الجيش الصيني نشر، الأربعاء الماضي، مقطع فيديو، يظهر فيه لحظة إطلاق نوع جديد لصاروخ، أسرع من الصوت، بحسب خبراء عسكريين.

China Reportedly Demonstrated Brand New Supersonic Cruise Missile



Chinese People's Liberation Army Rocket Force pic.twitter.com/smWmFfvQ0H — ivan (@ivan8848) September 29, 2019

وأضافت: "لكن الفيديو تم حذفه واستبداله بفيديو آخر، لا يظهر فيه ذلك الصاروخ"، مشيرة إلى أنه الفيديو الأصلي تم عرضه لدقائق معدودة قبل أن يتم حذفه من الصفحة الخاصة بالجيش الصيني على "فيسبوك"، خلال احتفالات الجيش الصيني بالذكرى السبعين لتأسيس الجمهورية الصينية.

وأوضحت الصحيفة، أن الفيديو أظهر لحظة إطلاق صاروخ بتصميم غير معروف، من على متن مركبة متحركة.

Did China just accidentally show off its new supersonic cruise missile? https://t.co/JtSjLmZ5Yl pic.twitter.com/Thq6i0ZcNX — instant.com.pk (@instantsPost) September 27, 2019

ويقول خبراء عسكريين، إن الفيديو الأصلي، الذي ظهر فيه الصاروخ الصيني الغريب، يظهر تفاصيل التصميم الخارجي للصاروخ، الذي يتكون من زعانف قابلة للطي في مؤخرة الصاروخ، إضافة إلى نظام دفع إضافي، وهو ما يشير إلى إمكانية أن يكون هذا الصاروخ له القدرة على التحليق بسرعة أكبر من سرعة الصوت، بينما يقول خبير آخر إن من المعتقد أن يتجاوز مدى الصاروخ الجديد 1000 كيلو مترا.

Did #China just accidentally show off its new supersonic cruise missile? Weapon is seen in video released by PLA Rocket Force as part of 70th anniversary celebrations only to disappear from edited version. Missile’s design unlike any other in its arsenal https://t.co/Nou1GBaGFo — IndoPacific_SCS_Info (@IndoPac_Info) September 28, 2019

وتمتلك الصين، صواريخ سرعتها أقل من سرعة الصوت، منها صاروخ "تشانغ جان 10"، الذي يصل مداه إلى 1500 كم، ويعد من صواريخ الهجوم الأرضي متوسطة المدى، بحسب الصحيفة.