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22:44 29 سبتمبر/ أيلول 2019
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    أفضل القوات السرية الخاصة في التاريخ

    الاختراق العظيم… 10 طائرات تنقل القوات الخاصة خلف خطوط العدو

    businessinsider
    رصد عسكري
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    تجهز الدول الكبرى قواتها الخاصة بأحدث ما وصلت إليه التقنيات العسكرية، لتكون قادرة على تنفيذ مهامها خلف خطوط العدو، ويشمل ذلك استخدام أحدث طائرات النقل العسكري في نقلهم.

    وأورد موقع "إير فورس تكنولوجي" الأمريكي، قائمة بأفضل 10 طائرات تستخدمها القوات الخاصة حول العالم، مشيرا إلى أن التصنيف يعتمد على عدة أمور، أبرزها الحمولة والمدى.

    1- طائرة "سي 130 جي"

    تستخدم القوات القوات الخاصة الأمريكية طائرة النقل العسكري "سي 130 جي - إس أو إف"، التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتين"، التي تعد من أحدث طائرات النقل العسكري في العالم، وتم الكشف عنها في العرض الجوي في باريس عام 2017.

    ولفت الموقع إلى أنها طائرة نقل عسكري متعددة المهام، يمكن استخدامها في نقل القوات الخاصة إلى مناطق بعيدة خلف خطوط العدو، في مناطق يصعب الوصول إليها برا، بحسب الموقع الأمريكي.

    كما يمكن استخدام تلك الطائرة في عمليات الاستطلاع والتزود بالوقود في الجو وفي عمليات الإنقاذ، وخطوط الإمداد، إضافة إلى قدرتها على تنفيذ عمليات قصف محدودة.

    وتتجاوز حمولة الطائرة 18 ألف كغم، وتستخدم رادار يعمل بالأشعة تحت الحمراء، ونظام رؤية إلكترونية، إضافة إلى استخدامها 4 محركات تمكنها من التحليق بسرعة تصل إلى 600 كم / الساعة، ومدى يصل إلى 3815 كم.

    2- غولف ستريم

    هي طائرة للقوات الخاصة "جي 650 إي آر"، تم تصميمها بناء على الطائرة المدنية "جي 650"، التي تم تطويرها بواسطة شركة "غولف ستريم إيروسبيس"، ويمكنها أيضا تنفيذ مهام الاستطلاع والإنذار المبكر، وعمليات البحث الجوي على ارتفاعات شاهقة.

    ويمكن للطائرة أن تحلق بسرعة تصل إلى 1142 كم / الساعة، ويتجاوز مداها 13800 كم.

    3- غولف ستريم "جي 550"

    هي نسخة عسكرية من الطائرة المدنية، التي تحمل ذات الاسم، وتستخدمها أكثر من 10 جيوش حول العالم، وهي مجهزة بطريقة تسمح باستخدامها في العمليات الاستخباراتية والاستطلاع، إضافة إلى إمكانية استخدامها مركزا للقيادة والسيطرة عند الضرورة.

    ويتم تجهيز تلك الطائرة بوسائل الحرب الإلكترونية، إضافة إلى التجهيزات الطبية، كما أن حمولتها تصل إلى 2812 كغم.

    وتعمل الطائرة بمحركين، وأقصى مدى يمكن أن تقطعه يصل إلى 12.5 ألف كم.

    4- تشالينجر

    تعد الطائرة "تشالينجر ملتي رول" واحدة من طائرات القوات الخاصة المشتقة من نسخة مدنية، وتم الكشف عنها في عرض جوي في سنغافورة عام 2016.

    ومن بين مهام الطائرة إمكانية استخدامها في نقل الشخصيات المهمة، ونقل مجموعات القوات الخاصة، وكما يمكن استخدامها في عمليات البحث والإنقاذ والبحث البحري، والإخلاء الطبي للقوات في وقت الحرب، وتصل حمولتها إلى 2200 كغم.

    ويتم تجهيز الطائرة بوسائل حرب إلكترونية، ورادار يعمل بالأشعة تحت الحمراء، ويصل مداها إلى أكثر من 7400 كم.

    5- كينغ إير 350

    تحمل الطائرة اسم "كينغ إير 350 إي آر"، وهي مصممة للقوات الخاصة، لتكون قادرة على تلبية متطلبات تنفيذ مهام عسكرية ذات طبيعة خاصة، وتستخدم في العديد من المهام العسكرية المتعلق بالاستطلاع وعمليات النقل العسكري.

    وتصل حمولة الطائرة إلى أكثر من 1600 كغم، كما يتجاوز مداها 4900 كم، وتصل سرعتها إلى 561 كم / الساعة.

    6- كينغ إير 250

    تعمل تلك الطائرة في العديد من دول العالم، وتستخدم في نقل القوات الخاصة، وتعمل بمحركين وتصل سرعتها إلى 574 كم / الساعة، ويصل مداها إلى 3185 كم، كما أن حمولتها تتجاوز 1700 كغم.

    وتستخدم تلك الطائرة في تنفيذ مهام البحث والاستطلاع والتدريب على الطيران، كما يمكن استخدامها في نقل الشخصيات المهمة.

    7- غارديان 400

    ظهرت تلك الطائرة في العرض الجوي في باريس عام 2019، وهي مجهزة بوسائل الرؤية الإلكترونية والأشعة تحت الحمراء، ونظام رادار متطور، ونظام كاميرات ثابتة.

    وتستخدم تلك الطائرة في تنفيذ مهام تصلح لها الطائرات متوسطة المدى، وتعمل في عمليات البحث والإنقاذ، وتصل حمولتها إلى 1600 كغم، ويمكنها قطع مسافة تزيد عن 2400 كم.

    8- "بي 12"

    تعرف الطائرة بأنها مصممة للقوات الخاصة وتحمل اسم "بي سي 12 إن جي سبكتر"، ويمكن استخدامها أيضا من قبل قوات إنفاذ القانون في عمليات محدودة.

    وتصل حمولة الطائرة إلى 1200 كغم، ويزيد مداها على 3 آلاف كم.

    9- غراند كارافان

    واحدة من الطائرات، التي تستخدمها القوات الخاصة، وتحمل اسم "غراند كارافان إي إكس"، وبدأت العمل في 2016، وتتجاوز حمولتها 1500 كغم، وهي مصممة للمهام المتعدة، والتدريب على الطيران.

    وتصل السرعة القصوى للطائرة إلى 361 كم / الساعة، ويصل مداها إلى أكثر من 1700 كم.

    10- بريتين نورمان

    تعرف بـ"ديفيندر" وتستخدمها القوات الخاصة، وأجهزة الاستخبارات العسكرية، ومحاربة الإرهاب، كما يمكن استخدامها في العديد من الأنشطة الأخرى.

    وتصل الحمولة القصوى للطائرة إلى 724 كغم، ويمكنها التحليق بسرعة 326 كم / الساعة، ومداها يتجاوز 1800 كم.

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    أقوى 10 قوات خاصة في العالم, طائرات حربية, القوات الخاصة, طائرات نقل عسكري
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