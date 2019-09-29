الاختراق العظيم… 10 طائرات تنقل القوات الخاصة خلف خطوط العدو

تجهز الدول الكبرى قواتها الخاصة بأحدث ما وصلت إليه التقنيات العسكرية، لتكون قادرة على تنفيذ مهامها خلف خطوط العدو، ويشمل ذلك استخدام أحدث طائرات النقل العسكري في نقلهم.

وأورد موقع "إير فورس تكنولوجي" الأمريكي، قائمة بأفضل 10 طائرات تستخدمها القوات الخاصة حول العالم، مشيرا إلى أن التصنيف يعتمد على عدة أمور، أبرزها الحمولة والمدى.

1- طائرة "سي 130 جي"

تستخدم القوات القوات الخاصة الأمريكية طائرة النقل العسكري "سي 130 جي - إس أو إف"، التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتين"، التي تعد من أحدث طائرات النقل العسكري في العالم، وتم الكشف عنها في العرض الجوي في باريس عام 2017.

Paris Air Show 2017: LM launches production SOF variant of C-130J for export: https://t.co/QKpwkDcaNb pic.twitter.com/BGJBBqMQ2Q — Jane's by IHS Markit (@JanesINTEL) June 21, 2017

ولفت الموقع إلى أنها طائرة نقل عسكري متعددة المهام، يمكن استخدامها في نقل القوات الخاصة إلى مناطق بعيدة خلف خطوط العدو، في مناطق يصعب الوصول إليها برا، بحسب الموقع الأمريكي.

كما يمكن استخدام تلك الطائرة في عمليات الاستطلاع والتزود بالوقود في الجو وفي عمليات الإنقاذ، وخطوط الإمداد، إضافة إلى قدرتها على تنفيذ عمليات قصف محدودة.

The C-130J-SOF is ready to support military special ops around the globe. From ISR to humanitarian relief to personnel recovery… is there anything this Super Hercules can’t do? https://t.co/4HUdni4nh3 #SOFIC pic.twitter.com/IVRqtT9v9e — Lockheed Martin (@LockheedMartin) May 24, 2018

وتتجاوز حمولة الطائرة 18 ألف كغم، وتستخدم رادار يعمل بالأشعة تحت الحمراء، ونظام رؤية إلكترونية، إضافة إلى استخدامها 4 محركات تمكنها من التحليق بسرعة تصل إلى 600 كم / الساعة، ومدى يصل إلى 3815 كم.

2- غولف ستريم

هي طائرة للقوات الخاصة "جي 650 إي آر"، تم تصميمها بناء على الطائرة المدنية "جي 650"، التي تم تطويرها بواسطة شركة "غولف ستريم إيروسبيس"، ويمكنها أيضا تنفيذ مهام الاستطلاع والإنذار المبكر، وعمليات البحث الجوي على ارتفاعات شاهقة.

ويمكن للطائرة أن تحلق بسرعة تصل إلى 1142 كم / الساعة، ويتجاوز مداها 13800 كم.

During #NationalAerospaceWeek, we’re sharing the diverse applications of Gulfstream aircraft. We're best known for industry-leading business jets, like our flagship #G650ER. The powerhouse holds the record for the farthest, fastest business jet flight in history. #AeroWeek pic.twitter.com/GJY0UogLxh — Gulfstream Aerospace (@GulfstreamAero) September 10, 2019

3- غولف ستريم "جي 550"

هي نسخة عسكرية من الطائرة المدنية، التي تحمل ذات الاسم، وتستخدمها أكثر من 10 جيوش حول العالم، وهي مجهزة بطريقة تسمح باستخدامها في العمليات الاستخباراتية والاستطلاع، إضافة إلى إمكانية استخدامها مركزا للقيادة والسيطرة عند الضرورة.

2011 Gulfstream G550



RRCC, HAPP, MPP, Display Unit Extended Coverage 96-Month Inspection recently c/w 16 Pax Configuration Forward Galley w/ Crew Rest BBML over KU-Band EASA Certified One Owner Since New, Private Usehttps://t.co/EsvducI8m5 pic.twitter.com/PSB76Nn5eM — PlaneListing (@planelisting) September 27, 2019

ويتم تجهيز تلك الطائرة بوسائل الحرب الإلكترونية، إضافة إلى التجهيزات الطبية، كما أن حمولتها تصل إلى 2812 كغم.

5 years ago, the @Gulfstream #G650ER entered into service. Our BR725 engine has powered this #BizJet on its numerous world-record flights and accelerating it to a maximum velocity near the #SpeedOfSound. https://t.co/ZWLcPJujO0 #AvGeek pic.twitter.com/vbo7Lpta1A — Rolls-Royce (@RollsRoyce) May 23, 2019

وتعمل الطائرة بمحركين، وأقصى مدى يمكن أن تقطعه يصل إلى 12.5 ألف كم.

4- تشالينجر

تعد الطائرة "تشالينجر ملتي رول" واحدة من طائرات القوات الخاصة المشتقة من نسخة مدنية، وتم الكشف عنها في عرض جوي في سنغافورة عام 2016.

The Challenger 350 aircraft’s available steep approach capability allows it to operate in and out of challenging airports like London City, Aspen and Lugano, so you can always get closer to your destination. pic.twitter.com/eFxmzacvoE — Bombardier Jets (@bombardierjets) September 16, 2019

ومن بين مهام الطائرة إمكانية استخدامها في نقل الشخصيات المهمة، ونقل مجموعات القوات الخاصة، وكما يمكن استخدامها في عمليات البحث والإنقاذ والبحث البحري، والإخلاء الطبي للقوات في وقت الحرب، وتصل حمولتها إلى 2200 كغم.

Best-selling is a sure bet! The Challenger 650 aircraft’s widest-in-class cabin, worldwide reach, and lowest direct operating costs make it the winning choice. pic.twitter.com/UVfa4sRjH4 — Bombardier Jets (@bombardierjets) September 10, 2019

ويتم تجهيز الطائرة بوسائل حرب إلكترونية، ورادار يعمل بالأشعة تحت الحمراء، ويصل مداها إلى أكثر من 7400 كم.

5- كينغ إير 350

تحمل الطائرة اسم "كينغ إير 350 إي آر"، وهي مصممة للقوات الخاصة، لتكون قادرة على تلبية متطلبات تنفيذ مهام عسكرية ذات طبيعة خاصة، وتستخدم في العديد من المهام العسكرية المتعلق بالاستطلاع وعمليات النقل العسكري.

This week, we're dodging the desert heat, King Air style.

✈: King Air 350ER

📍: Sahara Desert pic.twitter.com/r44a1yqGpn — Beechcraft (@Beechcraft) September 13, 2017

وتصل حمولة الطائرة إلى أكثر من 1600 كغم، كما يتجاوز مداها 4900 كم، وتصل سرعتها إلى 561 كم / الساعة.

6- كينغ إير 250

تعمل تلك الطائرة في العديد من دول العالم، وتستخدم في نقل القوات الخاصة، وتعمل بمحركين وتصل سرعتها إلى 574 كم / الساعة، ويصل مداها إلى 3185 كم، كما أن حمولتها تتجاوز 1700 كغم.

This week, we're dodging the desert heat, King Air style.

✈: King Air 350ER

📍: Sahara Desert pic.twitter.com/r44a1yqGpn — Beechcraft (@Beechcraft) September 13, 2017

وتستخدم تلك الطائرة في تنفيذ مهام البحث والاستطلاع والتدريب على الطيران، كما يمكن استخدامها في نقل الشخصيات المهمة.

7- غارديان 400

ظهرت تلك الطائرة في العرض الجوي في باريس عام 2019، وهي مجهزة بوسائل الرؤية الإلكترونية والأشعة تحت الحمراء، ونظام رادار متطور، ونظام كاميرات ثابتة.

@CarteNav at the #PAS2019 .... please stop by the Canadian Pavilion or Viking Guardian 400 Aircraft to learn about our ISR capabilities. pic.twitter.com/ggT5cH0ejs — Carl Daniels (@carldaniels_ns) June 17, 2019

وتستخدم تلك الطائرة في تنفيذ مهام تصلح لها الطائرات متوسطة المدى، وتعمل في عمليات البحث والإنقاذ، وتصل حمولتها إلى 1600 كغم، ويمكنها قطع مسافة تزيد عن 2400 كم.

8- "بي 12"

تعرف الطائرة بأنها مصممة للقوات الخاصة وتحمل اسم "بي سي 12 إن جي سبكتر"، ويمكن استخدامها أيضا من قبل قوات إنفاذ القانون في عمليات محدودة.

وتصل حمولة الطائرة إلى 1200 كغم، ويزيد مداها على 3 آلاف كم.

9- غراند كارافان

واحدة من الطائرات، التي تستخدمها القوات الخاصة، وتحمل اسم "غراند كارافان إي إكس"، وبدأت العمل في 2016، وتتجاوز حمولتها 1500 كغم، وهي مصممة للمهام المتعدة، والتدريب على الطيران.

Cargo ✔

Executives ✔

Passengers ✔

Happy pilots ✔



Learn more about the Grand Caravan EX: https://t.co/JRBJw1rvM1 pic.twitter.com/ahwy8L7yRR — Cessna (@Cessna) August 8, 2017

وتصل السرعة القصوى للطائرة إلى 361 كم / الساعة، ويصل مداها إلى أكثر من 1700 كم.

10- بريتين نورمان

تعرف بـ"ديفيندر" وتستخدمها القوات الخاصة، وأجهزة الاستخبارات العسكرية، ومحاربة الإرهاب، كما يمكن استخدامها في العديد من الأنشطة الأخرى.

Britten-Norman Defender ISTAR demonstrator in matt black paint scheme. Info available at https://t.co/pezuFYZfO5 pic.twitter.com/zemWyokHKn — Britten-Norman (@BrittenNorman) July 9, 2016

وتصل الحمولة القصوى للطائرة إلى 724 كغم، ويمكنها التحليق بسرعة 326 كم / الساعة، ومداها يتجاوز 1800 كم.