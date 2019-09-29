حيدر… بندقية قنص إيرانية تواجه "إم 82" الأمريكية

تحاول إيران تطوير أسلحة محلية تشمل الصواريخ والسفن الحربية، إضافة إلى تطوير بندقية قنص، تقول إن مداها يصل إلى 1600 مترا.

قالت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، إن إيران كشفت في أبريل عام 2017، عن بندقية قنص عيار 50، نصف آلية، تحمل اسم "حيدر".

وأوضحت المجلة الأمريكية أن مدى البندقية لا يقل عن مدى بندقية القنص الأمريكية "باريت إم 82"، بحوالي 200 مترا.

لكنها أوضحت أن البندقية الإيرانية، يزيد وزنها عن 16 كغم، وهو ما يجعلها أثقل من البندقية الأمريكية بثمانية كيلوغرامات.

وتقول المجلة إن هذا السلاح ربما يكون مثاليا مع بعض القوات شبه العسكرية، التي تحتاج إلى استخدامها في ميادين القتال.

ولفتت المجلة، إلى أن البندقية الإيرانية قوية بصورة كافية، لكن استخدامها ربما لا يكون مريحا خلال القتال، إضافة إلى ثقل وزنها.

Does Iran's Super Sniper Rifle Really Have a Range of 1,600 Meters? - https://t.co/XE2gB67GPQ pic.twitter.com/1yM6CmVCf3 — e-news.US (@e_newsUS) September 5, 2019

ونوهت المجلة إلى أن إيران تركز في صناعة البندقية الخاصة بها على نوع العيار الشائع الاستخدام وهو الطلقات الروسية 12.7 مم، التي يمكن لها الحصول على تلك الذخائر بطريقة سهلة.