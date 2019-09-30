الدفاع الروسية: تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ "توبول-إم" الباليستي العابر للقارات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "توبول-إم" من قاعدة بليسيتسك لإطلاق الصواريخ الفضائية، حيث أصاب الهدف المحدد في ميدان خاص بشبه جزيرة كامتشاتكا (الشرق الأقصى الروسي).

موسكو - سبوتنيك وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية بهذا الشأن: "في الثلاثين من شهر أيلول/سبتمبر، تمت عملية إطلاق ناجحة لصاروخ عابر للقارات من طراز "توبول-إم" من قاعدة بليسيتسك لإطلاق الصواريخ الفضائية. الهدف من هذه التجربة هو التأكد من الخواص التقنية لهذه المجموعة من الصواريخ".

وأضافت الدفاع الروسية أنه " تم تحقيق الهدف من التجربة، وتنفيذ المهام المخصصة بالكامل": أصاب الصاروخ هدفه في نقطة مقررة بشبه جزيرة كامتشاتكا.

وأضاف بيان الدفاع الروسية أن الإطلاق أثبت مجددا صحة القرارات التقنية التي تم اتخاذها خلال إنشاء منظومة الصواريخ "توبول - إم" واستعدادها لتنفيذ المهام الحربية الموضوعة لقوات الصواريخ الإستراتيجية".

وتقرر في عام 2011 التخلي عن شراء صواريخ "توبول – إم" بهدف تزويد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية بها. مقابل نشر صواريخ جديدة من طراز "يارس-24" تضم رؤوس انشطارية ذات توجيه مستقل.