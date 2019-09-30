بعد فشلها في حماية السعودية… الجيش الأمريكي قد يستغني عن صواريخ "باتريوت"

تعرضت العديد من الدول التي تستخدم صواريخ "باتريوت" الأمريكية، إلى هجمات صاروخية سلطت الضوء على ضعف تلك المنظومة، لكن "هجوم أرامكو" السعودية، ربما يكون سببا في إخراجها من الخدمة نهائيا.

يقول موقع "أفييشن ويك" الأمريكي، إن قيادة المحيط الهادئ، في الجيش الأمريكي، تدرس استخدام بديل لصواريخ "باتريوت"، لحماية قواتها من أي هجوم جوي.

وأوضح الجنرال تشارلز براون، قائد قيادة المحيط الهادئ بالجيش الأمريكي، أنه يبحث استخدام أسلحة الليزر، التي تعمل بالطاقة النووية، لحماية القواعد العسكرية المنتشرة في المنطقة.

New footage shows drone attacks on Saudi Aramco oil facilities - video@Aramco https://t.co/3FJXCXp8Ta — Sputnik (@SputnikInt) September 30, 2019

وأضاف، في مقابلة مع الموقع الأمريكي، أنه يمكن استخدام مفاعلات نووية صغيرة لتوليد الطاقة اللازمة لأسلحة الليزر، التي يمكن استخدامها ضد أي هدف جوي، مشيرا إلى أن تلك الأسلحة ربما تكون اختيارا أفضل، وبديلا لأنظمة الصواريخ الاعتراضية الثقيلة، مثل أنظمة "باتريوت" و"ثاد" الأمريكية.

تأتي تصريحات الجنرال الأمريكي بعد "هجوم أرامكو"، الذي تعرضت فيه عدة مواقع تابعة لشركة النفط السعودية العملاقة، وأثر سلبا على سوق النفط العالمي.

I've been writing since January about SCO's Project Pele to develop a mobile, 10MWe nuclear reactor to power air defense lasers at remote bases, so my ears perked up when the PACAF chief talked about interest in such a nuclear-powered device. https://t.co/KVLFU5es3M — Steve Trimble (@TheDEWLine) September 27, 2019

وتعرضت المواقع السعودية، للهجوم في 14سبتمبر / أيلول، الجاري، وتقول تقارير إنه تم بطائرات مسيرة وصواريخ مجنحة.

ولفت الموقع إلى تصريح سابق للبنتاغون، يقول فيه إنه سيحشد مزيد من صواريخ "باتريوت" إلى حلفائه في الشرق الأوسط، رغم أن تلك الصواريخ لم تفلح في صد الهجوم، الذي تعرضت له السعودية بالطائرات المسيرة.

Hundreds of U.S. troops, fighter jets, and Patriot missile defense systems are moving to Prince Sultan Air Base, officials said. https://t.co/gWUJiXa8fN — NBC News (@NBCNews) July 20, 2019

ويقول خبير الصواريخ الإسرائيلي، أوزي روبين، في مقابلة مع وسائل إعلام، إن نظام "باتريوت" غير فعال في مواجهة الطائرات المسيرة والصواريخ، التي تحلق على مستويات منخفضة، لأن الرادار الخاص بتلك المنظومة لا يستطيع رصدها.

Israeli defence engineer reveals why Saudi defences failed to repel Aramco attacks@Saudi_Aramco https://t.co/8fcwB0zphA — Sputnik (@SputnikInt) September 28, 2019

وتابع: "يمكن لنظام الدفاع الصاروخي الروسي "بانتسير إس 1" أن يكون فعالا في التصدي لمثل هذا النوع من الهجمات، إضافة إلى إمكانية استخدام مدافع رشاشة تستخدم طلقات عيار 30 مم، في مواجهة هذه الهجمات بعد تجهيزها بوسائل رصد تعمل بالأشعة تحت الحمراء".

Rt.@JasonMBrodsky : #NEW: "The Pentagon on Thursday announced that the U.S. will send a Patriot missile battery, radars and roughly 200 support personnel to #SaudiArabia in the wake of the attacks on its oil facilities earlier this month." #Iran #OOTThttps://t.co/MHMf3LfZr6 — Mina (@Minajabbarian) September 27, 2019

استطاعت أمريكا خلال العقود الأخيرة أن تروج لمنظومة صواريخ "باتريوت" على أنها قادرة على إسقاط الصواريخ والطائرات المعادية بكفاءة عالية، لكن تجاربها الفعلية في بعض صراعات الشرق الأوسط تشير إلى أنها ربما تكون سلاحا فاشلا وغير قادر على مواجهة صواريخ العدو وطائراته، حسبما ذكر موقع "إن دبليو أو ريبورت" الأمريكي.

Pentagon may replace Patriot systems in US Pacific Territories after Saudi Aramco attackshttps://t.co/lTarPcJr3g — Sputnik (@SputnikInt) September 28, 2019

ولفت الموقع إلى فشل "باتريوت" اعتراض صاروخ باليستي أطلقه "أنصار الله" من اليمن باتجاه السعودية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، مشيرا إلى أن هذا الأمر يذكر بتاريخ الـ"باتريوت" منذ تسعينيات القرن الماضي، خاصة في حرب الخليج الثانية.

ويقول تقرير سابق لمجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، الذي يقول: "هناك معلومة غير صحيحة تزعم أن منظومة "باتريوت" نجحت في اعتراض الصواريخ الباليستية"، مضيفة: "تم الترويج لنجاح هذه المنظومة على نطاق واسع".

NEW in @AlMonitor: The US has officially killed Turkey's $3.5 billion offer for Patriot missile defense after the S-400 deliveryhttps://t.co/HCkr9YGi0v — Jack Detsch (@JackDetsch_ALM) August 22, 2019

وتابعت "لكن الواقع يقول أنها لم تسقط حتى الصواريخ قصيرة المدى، ما يعني أنها ستكون أكثر فشلا في حالة استخدامها لاعتراض صواريخ متطورة مثل تلك التي تطورها كوريا الشمالية".

وقالت المجلة الأمريكية إن الصواريخ الباليستية التي أطلقها العراقيون عام 1991، والتي يطلقها "أنصار الله" في الآونة الأخيرة، تم تطويرها بذات الأسلوب الذي تضمن زيادة طول الصاروخ وتخفيف رأسه الحربي، بصورة تؤدي إلى فقدان الصاروخ اتزانه، بصورة قد تؤدي إلى تحطمه في الجو قبل وصول الهدف.

They can pinpoint the entry of a patriot missile half a world away and blame the culprit, but expect us to believe they've not a single grainy image of #Epstein's high-security 24-hour maximum security CCTV the night he was 'suicided'



Who on this planet believes this shit? pic.twitter.com/pU7QWXCnYM — Gordon Dimmack (@GordonDimmack) September 17, 2019

ويشير التقرير إلى أن رادارات الـ"باتريوت" ترصد حطام الصواريخ المحطمة، في بعض الحالات، على أنها أهداف معادية ويتم رصد هذا الحطام على أنه بقايا صاروخ تم تفجيره بواسطة "باتريوت"، رغم أن الانفجار ربما يحدث قبل إطلاق الصواريخ الدفاعية عليه، مضيفة: "يتم الإعلان عن "نجاح مفترض" لصواريخ "باتريوت" في بعض الحالات، على خلاف الواقع، الذي يقول أن بعض الصواريخ تنفجر في الجو قبل ضربها بصاروخ اعتراضي من الأرض".