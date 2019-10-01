إعلان اسم أخطر صاروخ روسي مضاد لحاملات الطائرات

وقال الأميرال فلاديمير فالويف، قائد سابق للأسطول الروسي في بحر البلطيق، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" إن الصاروخ المسمى بـ"كاليبر" هو الصاروخ الأكثر تطورا لمكافحة سفن العدو الحربية في الوقت الراهن.

أتت تصريحاته تعقيبا على التقرير الإعلامي الصيني الذي أعلن صاروخ "غرانيت" الروسي أقوى سلاح لمكافحة حاملات الطائرات الأمريكية.

وأكد الأميرال فالويف أن صاروخ "غرانيت" يعتبر من الأسلحة المضادة لسفن السطح وحاملات الطائرات. ويتم استخدامه لضرب حاملة الطائرات بعد إزالة السفن المرافقة التي تخفر حاملة الطائرات وتحمل الأسلحة المضادة للصواريخ. وتتسلح غواصات من فئة "كورسك" وسفن السطح بصواريخ "غرانيت".

بيد أن القوات البحرية الروسية تملك سلاحا أكثر تطورا وأسرع من صاروخ "غرانيت" هو صاروخ "كاليبر".

وأضاف الأميرال فالويف أن أهم ما يميز صاروخ "كاليبر" هو تعذر إسقاطه بوسائط الدفاع الجوي.