الصين تعرض "السيف الحد" للعالم

عرضت الصين، في 1 أكتوبر/تشرين الأول، لأول مرة أحدث طائرة عسكرية مسيّرة للجمهور.

وتم عرضها خلال العرض العسكري الذي أقامه الجيش الصيني بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وأفادت معلومات لوسائل الإعلام الصينية أن الطائرة المسماة بـ"السيف الحاد" تستطيع القيام بمهام الاستطلاع والاستخبار والمراقبة، ومهاجمة مواقع العدو.

ويبلغ باع جناحها حوالي 14 مترا، بينما يبلغ طولها 8 أمتار.

ويشار إلى أن اكتشاف طائرة "السيف الحاد" من قبل الرادار أمر صعب.

وخلال نفس العرض كشفت الصين لأول مرة عن صاروخ بالستي جديد يطلق من الغواصة هو صاروخ "زيولان 2"، وعن أحدث صاروخ بالستي عابر للقارات هو "دونج فينج 41".

ونظمت الصين، في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أكبر عرض عسكري في تاريخها. وشارك فيها حوالي 15 ألف عسكري و580 آلية عسكرية و160 طائرة ومروحية.