لم تعد خفية... رادار ألماني يرصد طائرة "إف-35"

ويقف رادار ألماني وراء هذه الشكوك. ويفترض أن تمنع تكنولوجيا الإخفاء كشف مقاتلة "إف-35" من قبل أجهزة الرادار. إلا أن الرادار الذي صنعته شركة ألمانية تمكن من رصد طائرة "إف-35" ومتابعتها أثناء الطيران.

وتم ذلك في أبريل/نيسان 2018، في معرض الطيران في برلين، حسب جريدة إلكترونية. وكان الرادار الموجود في مكان قريب من مطار شينيفيلد حيث تم عرض طائرات من بينها "إف-35"، يراقب السماء. وظهرت طائرة "إف-35" على شاشة الرادار بعد أن أقلعت من المطار.

وقال ممثل شركة "لوكهيد" التي تصنع طائرات "إف-35"، إن الطائرة التي أقلعت من مطار شينيفيلد لم تقم بمهمة تتطلب الخفاء، فكانت تبث إشارات تدل على وجودها حرصا على سلامتها.

ومن جانبه قال أحد صناع الرادار إنه يستطيع أن يكشف أهدافا خالية من أجهزة بث الإشارات.