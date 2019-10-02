الأقوى في العالم...مدفعية جديدة تدخل خدمة الجيش الروسي

أعلن القائد الأعلى للقوات البرية، الجنرال أوليغ ساليكوف، أنه في عام 2019، ستدخل النماذج الأولى من الجيل الجديد من المدفعية الذاتية "كاليتسيا-سي في" خدمة الجيش الروسي.

وقال القائد الأعلى في مقابلة مع "كراسنايا زفيزدا" إنه سيتم إرسال المدفعية الجديدة إلى إحدى وحدات المنطقة العسكرية الغربية. حاليا، تطوير العديد من خصائص مجمع فريد في مراحله النهائية.

وأضاف ساليكوف أن قدرات 2إس35 تفوق مرتين النماذج الروسية والأجنبية الموجودة حاليا. ووفقا للبيانات الصادرة في المنتدى الفني العسكري الدولي "آرميا-2019" المدفعية عيار 152 ملم قادرة على إطلاق 15 قذيفة في الدقيقة على بعد 70 كيلومترا.

وتملك المدفعية نظام الإطلاق "موجة من النار"- عندما تضرب عدة ذخائر يتم إطلاقها في آن واحد زوايا مختلفة وفي نفس الوقت هدف محدد.

وزن "كاليتسيا-سي في"- 45 طنا. والطاقم 3 أشخاص. وهم في الجزء الأمامي من الهيكل المعزول عن الذخيرة. وفيه أيضا أحدث معدات الرؤية، وكذلك الاتصالات والملاحة.