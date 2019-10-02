شاهد...دبابة "ليوبارد 2" تنزلق على المرتفع

وتعيّن على هذه الدبابة وهي من طراز "ليوبارد 2"، أن تجتاز مرتفعا أثناء مناورات الجيش السويدي. وبدأت الدبابة الصعود بسرعة منخفضة، ساعية إلى الوصول إلى قمة المرتفع. ولكنها لم تتمكن من ذلك، إذ بدأت تنزلق لتعود إلى "نقطة الانطلاق" وتتوقف. وتمكّن طاقمها إبان ذلك من منع دورانها.

​جدير بالذكر أن دبابات "ليوبارد" تصنعها ألمانيا، وتمتلكها دول كثيرة.