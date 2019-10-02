شاهد...دبابة "ليوبارد 2" تنزلق على المرتفع

وتعيّن على هذه الدبابة وهي من طراز "ليوبارد 2"، أن تجتاز مرتفعا أثناء مناورات الجيش السويدي. وبدأت الدبابة الصعود بسرعة منخفضة، ساعية إلى الوصول إلى قمة المرتفع. ولكنها لم تتمكن من ذلك، إذ بدأت تنزلق لتعود إلى "نقطة الانطلاق" وتتوقف. وتمكّن طاقمها إبان ذلك من منع دورانها.
Іноді справи йдуть не так, як планувалося...— Конопляний Джмелик (@dmitrosel007) September 30, 2019
30°🇸🇪#Leopard3 pic.twitter.com/9d90IMwl2A
جدير بالذكر أن دبابات "ليوبارد" تصنعها ألمانيا، وتمتلكها دول كثيرة.
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