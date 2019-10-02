الجيش الروسي يحصل على دبابات حديثة

أعلن أوليغ ساليوكوف، القائد الأعلى للقوات البرية الروسية، في مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا" أن الجيش الروسي بدأ في استلام دبابات "تي-90إم" حديثة.

بالإضافة إلى ذلك، وفقا له، يستمر شراء تي-72بي3إم.

أبرمت وزارة الدفاع وأورال فاغون زافود عقدًا حكوميًا لإصلاح دبابات تي-90أ مع التحديث وترقيتها إلى مستوى تي-90إم في منتدى "آرميا-2019" في يونيو/حزيران.

تي-90إم: تحديث عن تي-90أ، الفرق الرئيسي بين الدبابتين هو وحدة البرج ذات التصميم الجديد بدروع متعددة الطبقات، ونشر وحدة قتالية خارج حجرة القتال ومدفع عيار 125 ملم 2أ82-1إم، مثل في أرماتا.

تم تزويد تي-90إم بنظام "كالينا" الآلي للتحكم بأطلاق النار وبندقية رشاشة مضادة للطائرات يتم التحكم فيها عن بُعد بطول 12.7 مم. للحماية من نيران العدو، تم تزويد الدبابة بشبكات ثلاثية الطبقات ومضادة للتراكم ونظام الدفاع الديناميكي "ريليكت".